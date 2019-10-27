Metro İstanbul yarın bazı seferlerini uzatacak
Sultanahmet Meydanı'ndaki Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dolayısıyla F1, M3, T1 ve T4 hatlarındaki seferler 02.00'ye kadar uzatıldı
|27 Ekim 2019 20:21
|Yazdır
Metro İstanbul, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yarın F1, M3, T1 ve T4 hatlarındaki seferlerin 02.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, yarın Sultanahmet Meydanı'ndaki Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dolayısıyla F1, M3, T1 ve T4 hatlarındaki seferlerin 02.00'ye kadar uzatıldığı bildirildi.
Açıklamada, gece metrosu kapsamında M1A, M1B, M2, M4, M5, M6 hatlarının 24 saat hizmet vereceği hatırlatıldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Fırkateynler vatandaşların ziyaretine açıldı
28 Ekim 2019 18:11
|İlkokuldaki tepki çeken görüntülere soruşturma
28 Ekim 2019 17:28
|Hakkari Valiliğinden 'özel güvenlik bölgesi' açıklaması
28 Ekim 2019 16:58
|Denizden bir kamyon dolusu otomobil lastiği çıktı
28 Ekim 2019 14:46
|İşe geç gelenleri binaya almayan Başkan'dan açıklama
28 Ekim 2019 13:54
|Terörist Ferhat Abdi Şahin'in 'tutuklama' dosyası Dışişleri'nde
28 Ekim 2019 13:51
|İstanbul'da 'Cumhuriyet Bayramı' için metro seferleri uzatıldı
28 Ekim 2019 13:49
|Ankara'da trafiğe 'Cumhuriyet Bayramı' düzenlemesi
28 Ekim 2019 13:44
|Belediye başkanı, işe geç kalanları binaya almadı
28 Ekim 2019 11:58
|Vergi daireleri bugün tam gün mesai yapacak
28 Ekim 2019 09:04