Boğazdan geçen tüm gemilere bayrak dağıtılacak
|27 Ekim 2019 20:26
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İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü münasebetiyle 29 Ekim Haftası boyunca Boğaz'dan geçen tüm gemilere bayrak dağıtıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Ekim-1 Kasım Cumhuriyet Haftası'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında İstanbul Valiliği tarafından Boğaz'daki bütün gezi motorları, balıkçı gemileri, yatlar, yolcu motorları, gezi tekneleri, acente botları, deniz otobüsleri, vapur ve feribotlar, demirli ticari gemiler ve Boğazlar'dan kılavuz kaptanlar eşliğinde geçmekte olan tüm gemilere 5 bin Türk Bayrağı dağıtılıyor.
Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen faaliyet, İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce kaydedilerek özel bir film oluşturuldu.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı bünyesinde bulunan fırkateynler, 29 Ekim günü Büyükdere Sarıyer, Paşabahçe Beykoz, Ataköy Marina Bakırköy, İDO İskelesi Tuzla ve Avcılar'da halkın ziyaretine açık olacak. Vatandaşlar gemileri, 29 Ekim Salı günü 10.00-19.00 saatlerinde ziyaret edebilecek.
29 Ekim günü Kara Kuvvetleri 1. Ordu Komutanlığı emrinde bulunan bir adet firkateyn ise Dolmabahçe önlerinde demirleyecek.
Gemiyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için 10.00-18.00 saatlerinde Beşiktaş Deniz Müzesi İskelesi'nden teknelerle ulaşım sağlanacak.
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