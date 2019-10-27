İzmir-Çandarlı arası 40 dakika sürecek
|27 Ekim 2019 20:31
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İzmir'de yapımı süren Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarının bazı kesimleri 30 Ekim'de trafiğe açılacak. Yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen projenin tamamlanmasıyla İzmir Çevre Yolu Ege Üniversitesi Hastanesi kavşağından Çandarlı çıkışına kadar olan mesafe yaklaşık 40 dakikada geçilebilecek.
2017 yılında ihalesi yapılan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarının bir kısmı, 30 Ekim günü saat 00.01 itibarıyla hizmete girecek. İzmir'de önemli sanayi ve turizm merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sağlayacak Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu projesinin bölgedeki Petkim, Tüpraş, demir çelik fabrikaları, limanlar ve organze sanayi bölgelerinin bulunduğu Aliağa güzergahı ile Foça'daki turizm merkezlerinin hızlı ulaşım ihtiyacının karşılanması sağlanacak. Yaklaşık 96 kilometrelik otoyolun tamamı ise bu yıl sonu tamamlanacak.
Yol üzerinde 946 metre uzunluğundaki Buruncuk Tüneli inşa edildi. 12 köprülü kavşak, 2 hemzemin kavşak, 7 ücret toplama alanı, 3 otoyol hizmet alanı, 6 viyadük, 38 köprü ve 182 menfezin bulunduğu otoyolda peyzaj ve bazı bölümlerin üst yapı işlemleri devam ediyor. İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan görüntülenen otoyolda, İzmir Çevre Yolu Ege Üniversitesi Hastanesi kavşağından Çandarlı çıkışına kadar olan mesafe yaklaşık 40 dakikada geçilebilecek. Güzergahın Koyundere kavşağı le Çandarlı çıkışı arasındaki bölümü ise 25 dakikada katedilebilecek. Otoyolun yapımı planlanan Kuzey Ege Limanı'nın da trafik yükünü önemli ölçüde karşılaması bekleniyor.
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