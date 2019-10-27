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Sular altında kalacak... Mağaralardan villalara taşındılar

BATMAN'ın merkeze bağlı Çayüstü köyünde yüzyıllardır mağarada yaşayanlar için 51 villa inşa edildi. Yaşadıkları mağaraların Ilısu Barajı projesiyle birlikte sular altında kalacak olması nedeniyle ilk kez modern bir yapıda yaşamlarını sürdürecek olan ailelere devlet tarafından 70 bin lira faizsiz kredi desteği verilecek.
 27 Ekim 2019 20:36
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Sular altında kalacak... Mağaralardan villalara taşındılar

Dicle Nehri üzerindeki Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı Ilısu Barajı'nda su seviyesi yükseliyor. Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan Ilısu Barajı projesi kapsamında su altında kalacak köyler arasında bulunan Batman merkeze bağlı Çayüstü köyündeki mağaralarda yaşayanlar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce modern konutlar inşa edildi.

300 haneli Çayüstü köyü sakinleri yıllardır yaşadıkları mağaradan çıkıp, baraj gölü kenarındaki yeni yerleşim yerine taşınmaya başladı. Bu kişiler için yapılan 51 villa tipi konutun 41'inde taşınma işlemi tamamlandı. Konut için devlet tarafından köylülere 70 bin lira faizsiz uzun vadeli kredi desteği verildi.

KÖY SAKİNLERİNE 2 MİLYON 740 BİN KREDİ VERİLDİ

Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan, Çayüstü köyünde yapımı tamamlanan konutların büyük bölümüne köylülerin taşındığını belirterek, köy sakinlerinin konut edinmeleri için 2 milyon 740 bin lira kredi desteği verildiğini söyledi.

Özkan, Çayüstü köyünün yeni yerleşim alanının 334 dönümlük alanda inşa edildiğini ifade ederek, "Bakanlığımızın projesini Çayüstü köyünde uyguladık. Şu ana kadar köylülere 2 milyon 740 bin TL verildi. Köyde altyapı çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Yıl sonuna kadar tüm eksiklikler giderilecek. Bundan böyle modern konutlarda yaşayacak Çayüstü köy sakinlerine bu konutların hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ ÇIRA VE FANUS IŞIĞINDA DERS GÖRÜYORDU'

Mağarada doğduğunu anlatan Çayüstü köyü sakinlerinden Mahmut Ekinci (65), Dicle Nehir kenarındaki mağara evinden yeni konuta taşınmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Ekinci, "Ömrümün büyük bölümü mağarada geçti. Çıra ve fanus ışığında çocuklarımız derslerini görüyorlardı. Ulaşım yoktu. Merkep ve katırlarla yükümüzü Batman'a götürüyorduk. Bu mağaralarda anılarımız vardı. Bize modern evler kazandıran yöneticilere de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'HAYALİMİZ GERÇEKLEŞTİ'

Çayüstü Köyü Muhtarı Mesut Ekinci, mağarada yaşadıkları çile dolu günleri geride bıraktıklarını ifade ederek, "Hayalimiz gerçekleşti. 50 civarında ev mağaradaydı. Elektrik yoktu, yol yoktu. Çile dolu bir yaşam geçirdik. Ilısu Barajı'nın yapılmasıyla köyümüz de su altında kalıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bize sunduğu tek tip projeyi kabul ettik. Batıdaki villaları andıran köyün fiziki yapısını da koruyacağız" dedi.
DHA
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