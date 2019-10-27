Galatasaray derbide yine gülemedi
|27 Ekim 2019 20:47
|Yazdır
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı konuk etti.
İki takımın da üç puana ihtiyaç duyduğu karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı. Beşiktaş'ın golünü 69. dakiakda Umut Nayir kaydetti.
Beşiktaş 13 puana yükselirken, Galatasaray 12 puanda kaldı.
Siyah-beyazlılar ligde bir sonraki hafta Antalyaspor deplasmanına gidecek. Galatasaray ise evinde Rizespor'u ağırlayacak.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, Umut Nayir'in golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken, yeni evi Beşiktaş Park'ta rakibine yine boyun eğmedi.
Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray, Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlılar rakibini Umut Nayir'in 69. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla ligdeki puanını 12'ye yükselten siyah-beyazlılar, ezeli rakibine de iç sahada yine şans vermedi. 2016 yılında açılan yeni stadyumunda bugüne kadar Galatasaray'ı 4 kez konuk eden siyah-beyazlılar, bu maçların ilkinden 2-2'lik beraberlikle ayrılırken kalan 3 maçta rakibini gol yemeden mağlup etmeyi başardı.
3 maçtır gol yemiyor
Ezeli rakibiyle yeni stadında ilk olarak 2016-2017 sezonunun 5. haftasında karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, ilk yarısında 2-0 geriye düştüğü mücadeleden, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Bir sonraki sezon oynanan karşılaşmada ise siyah-beyazlılar üstün bir oyun sonrasında rakibini 3-0'la geçmeyi başarmıştı. Beşiktaş'ın o gün gollerini atan Cenk Tosun, Tosic ve Negredo, daha sonra takımdan ayrılmışlardı. Geçtiğimiz sezon da ligin ilk yarısında Beşiktaş Park'ta karşılaşan iki ekipten Beşiktaş, rakibini Ljajic'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederken, siyah-beyazlılar bu sezon da aynı sonuçla rakibi önünde kazanmasını bildi. Galatasaray'ı yeni stadında oynadığı son 3 karşılaşmada da yenmeyi başaran Beşiktaş'ın, bu maçlarda gol yememesi de dikkatlerden kaçmadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türk dalıcı Dünya rekoru kırdı
28 Ekim 2019 10:40
|Abdullah Avcı Fatih Terim'le neden tokalaşmadı? Verdiği cevap olay
28 Ekim 2019 09:46
|Fatih Terim: Israr eden benim, oynatan benim, hata da benim
27 Ekim 2019 22:11
|Kadıköy'de müthiş gece! 6. gol var
26 Ekim 2019 21:26
|Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi oldu
26 Ekim 2019 16:42
|Türkiye için büyük tehlike... Şampiyonlar ligine katılım riske girdi
25 Ekim 2019 10:57
|Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması
25 Ekim 2019 08:04
|Trabzonspor ikinci yarıda çöktü!
24 Ekim 2019 23:40
|Beşiktaş, Braga karşısında mağlup
24 Ekim 2019 21:38
|Başakşehir Avrupa'ya selam çaktı!
24 Ekim 2019 21:33