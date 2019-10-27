Dışişleri'nden Ebubekir El Bağdadi açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Bağdadi İslam dininin ve Türkiye'nin en büyük düşmanlarından biridir"
|27 Ekim 2019 20:53
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ebubekir El Bağdadi insanlığın, İslam dininin ve Türkiye'nin en büyük düşmanlarından biridir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmesi hakkında sorulan soruya, "Ebubekir El Bağdadi insanlığın, İslam dininin ve Türkiye'nin en büyük düşmanlarından biridir. Türkiye DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun en aktif üyelerinden biri olarak bu teröristin kurduğu terör örgütüyle ve onun temsil ettiği çarpık zihniyetle ön cephede göğüs göğüse mücadele etmiştir.
Gerek DEAŞ gerek PKK/PYD gibi terör örgütleriyle mücadelemiz bundan sonra da kesintisiz devam edecektir" diye cevap verdi.
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