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'Kişi başı su tüketiminde Avrupa'yı ikiye katladık'

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Su tasarrufunun önemi her geçen gün artıyor"
 27 Ekim 2019 22:01
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'Kişi başı su tüketiminde Avrupa'yı ikiye katladık'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dört tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz tatlı su bakımından maalesef yeterli değil. Son zamanlarda yaşanan iklim değişikliği ve bunun oluşturduğu etkiler, ileri yıllarda su kaynaklarımızı etkileyebilir. Yağışlar azalıp kuraklık artınca su kaynaklarımız önemli ölçüde azalabilir. Bu yüzden su tasarrufu için acilen harekete geçmeliyiz" dedi.

Türkiye'deki suyun yüzde 73'ünün tarımda kullanıldığını ve iklim değişikliği ile beraber ileride tarımsal sulama ihtiyacının artabileceğini aktaran Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizin yer altı ve yer üstü kaynakları dahilinde toplam 112 milyar metreküp kullanılabilir su alanı var. Ülkemizdeki suyun yüzde 73'ü tarımda, yüzde 16'sı konutlarda, yüzde 11'i ise sanayide kullanılıyor. Yaşanan iklim değişikliği ile beraber ileriki yıllarda tarımsal su ihtiyacının yüzde 30 artması bekleniyor. Yani ileriki yıllarda suyun verimli kullanılması bugünden çok daha önemli olacak. Bunun için iyi bir su yönetimine ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Kişi başı su tüketiminde Avrupa'yı ikiye katladık"

Kişi başı su tüketiminde Türkiye'nin Avrupa'yı ikiye katladığını anlatan Palandöken, "Ülkemizin aldığı yağış miktarı dünya ortalamasının oldukça altında. Avrupa'daki ve dünyadaki diğer ülkelere göre kişi başına kullanılabilir su miktarı bakımından su sıkıntısı çeken ülkeler arasındayız. Ancak buna rağmen kişi başı günlük su tüketiminde dünya ortalamasının oldukça üzerindeyiz. Dünyada kişi başı günlük 80 litre su tüketilirken Türkiye'de bunun iki katından bile fazla 190 litre su tüketiliyor. Eğer böyle giderse çok yakın bir gelecekte ülkemiz su fakiri bir ülke haline gelebilir. Hem ülkemizin geleceği hem de çocuklarımızın geleceği için su tüketimi alışkanlıklarımızı bir an önce değiştirmeliyiz" dedi.

"Küçük çaplı tasarruflar ileride hayat kurtaracak"

Su tasarrufu konusunda toplumsal duyarlılık geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Diş fırçalamadan tutun da bulaşık yıkamaya kadar hayatımızın her alanında su israfını önlemek için harekete geçilmeli. Su kaynaklarımız tükendiğinde zengin fakir demeden herkes bundan etkilenecek. Suyun adeta milli servetimiz olduğu ve israf edilmemesi gerektiğini unutmamalıyız. Küçük çaplı tasarruflar bile ileride su kaynaklarımız için hayati önem taşıyor. Çocuklarımızı bir damla suyun kıymetini bilerek yetiştirmeliyiz. Okullarda su tasarrufu konusunda eğitimler ve konferanslar vererek su duyarlılığı oluşturup geleceğe yatırım yapmalıyız" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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