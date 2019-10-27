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Türkiye'den 80 ülkeye kürk satıldı

Yılın 8 ayında 80 ülkeye yaklaşık 100 milyon dolarlık kürk ihracatı gerçekleştirildi. Güney Kore 16,8 milyon dolarla en fazla ihracat yapılan ülke olurken, bu ülkeyi 13,7 milyon dolarla Rusya, yaklaşık 13 milyon dolarla İtalya izledi.
 27 Ekim 2019 22:40
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Türkiye'den 80 ülkeye kürk satıldı

Türkiye'den, bu yılın ocak-ağustos döneminde 80 ülkeye yaklaşık 100 milyon dolarlık kürk ihraç edildi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, kürkler, taklit kürk ve bunların mamullerine ilişkin ihracat yılın 8 ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 düşüş gösterdi.

Ağustos ayı itibarıyla ihracat tutarı 99 milyon 746 bin 371 dolar olarak kayıtlara geçerken, 80 farklı ülkeye kürk satıldı.

Sektör ihracatının zirvesinde 16 milyon 780 bin dolarla Güney Kore yer aldı, bu ülkeye yapılan satış toplam ihracatın yüzde 16'sını oluşturdu.

Güney Kore'yi 13 milyon 724 bin dolarla Rusya, 12 milyon 992 bin dolarla İtalya izlerken, Fransa ve ABD ön plana çıkan diğer ülkeler oldu.

İthalat verileri

Öte yandan ocak-ağustos döneminde sektör ithalatı da 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 8 azalarak, 30 milyon 468 bin 698 dolara geriledi.

En fazla ithalat yapılan ülke 7 milyon 823 bin dolarla Finlandiya olurken, bu ülkeyi 4 milyon 168 bin dolarla Danimarka, 3 milyon 835 bin dolarla İspanya takip etti.

Anadolu Ajansı
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