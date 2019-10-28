28 Ekim 2019'dan önemli gündem baslıkları
|28 Ekim 2019 00:05
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- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına başkanlık edecek.
(Ankara/13.30/17.30)
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programına katılacak.
(Ankara/09.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara)
2- Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de etkisiz hale getirilmesinin ardından gelişmeler izlenecek.
(Ankara / Washington)
3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.
(Bağdat)
4- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.
(Beyrut)
5- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Ankara)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılamasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(İstanbul/09.00)
2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Diyarbakır)
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