Köyde bile ruhsatsız ev olmayacak
|28 Ekim 2019 07:31
|Yazdır
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen Uluslararası İnşaat Çalıştayının açılışında, imar ve kaçak yapılaşmayla mücadele noktasında birçok yeni düzenleme üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Bakan Kurum "Meclisin yapacağı düzenlemeyle planlamada şeffaflığı sağlamak amacıyla elektronik işlem numarasına geçeceğiz. Bu numarayla artık tek çatı altında tüm imar planlarımız aynı genel müdürlük çatısı altında dijital olarak görülecek.
Şehirlerimizdeki o imar planlarını adaletli bir şekilde yapacak, yine o çerçeve de dijital olarak askıya çıkaracak bir süreci yapmak istiyoruz" diye konuştu. Kaçak yapı konusunda asla taviz verilmeyeceğini ifade eden Kurum, Bakanlık görevlilerinin havadan ve karadan kaçak yapıları denetlemeye devam edeceğini dile getirdi. TBMM'de yapılacak düzenleme yürürlüğe girince, imar mevzuatına aykırı yapılara yaptırım geleceğini vurgulayan Bakan Kurum, şöyle devam etti: Köylerimizde, yaylalarımızda, doğal sit alanlarımızda kaçak yapılaşmayla mücadele etmek adına; buralarda yapılacak yapıları da mühendislik hizmeti alması münasebetiyle, valilik kanalıyla ruhsatlandırıyoruz.
Ruhsatı, proje onayı olmayan yapıların köylerde, yerleşim alanları dışında yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu önemli bir düzenlemedir. Vatandaşımızdan, köylümüzden buna ilişkin herhangi bir harç alınmadan, sadece onun can ve mal güvenliğini temin edebilmek amacıyla ruhsata ve mevzuata uygun yapıların onayına müteakip inşaatların yapılmasına müsaade edilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İlkokuldaki tepki çeken görüntülere soruşturma
28 Ekim 2019 17:28
|Hakkari Valiliğinden 'özel güvenlik bölgesi' açıklaması
28 Ekim 2019 16:58
|Denizden bir kamyon dolusu otomobil lastiği çıktı
28 Ekim 2019 14:46
|İşe geç gelenleri binaya almayan Başkan'dan açıklama
28 Ekim 2019 13:54
|Terörist Ferhat Abdi Şahin'in 'tutuklama' dosyası Dışişleri'nde
28 Ekim 2019 13:51
|İstanbul'da 'Cumhuriyet Bayramı' için metro seferleri uzatıldı
28 Ekim 2019 13:49
|Ankara'da trafiğe 'Cumhuriyet Bayramı' düzenlemesi
28 Ekim 2019 13:44
|Belediye başkanı, işe geç kalanları binaya almadı
28 Ekim 2019 11:58
|Vergi daireleri bugün tam gün mesai yapacak
28 Ekim 2019 09:04
|Metro İstanbul yarın bazı seferlerini uzatacak
27 Ekim 2019 20:21