Köyde bile ruhsatsız ev olmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen Uluslararası İnşaat Çalıştayının açılışında, imar ve kaçak yapılaşmayla mücadele noktasında birçok yeni düzenleme üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Bakan Kurum "Meclisin yapacağı düzenlemeyle planlamada şeffaflığı sağlamak amacıyla elektronik işlem numarasına geçeceğiz. Bu numarayla artık tek çatı altında tüm imar planlarımız aynı genel müdürlük çatısı altında dijital olarak görülecek.

Şehirlerimizdeki o imar planlarını adaletli bir şekilde yapacak, yine o çerçeve de dijital olarak askıya çıkaracak bir süreci yapmak istiyoruz" diye konuştu. Kaçak yapı konusunda asla taviz verilmeyeceğini ifade eden Kurum, Bakanlık görevlilerinin havadan ve karadan kaçak yapıları denetlemeye devam edeceğini dile getirdi. TBMM'de yapılacak düzenleme yürürlüğe girince, imar mevzuatına aykırı yapılara yaptırım geleceğini vurgulayan Bakan Kurum, şöyle devam etti: Köylerimizde, yaylalarımızda, doğal sit alanlarımızda kaçak yapılaşmayla mücadele etmek adına; buralarda yapılacak yapıları da mühendislik hizmeti alması münasebetiyle, valilik kanalıyla ruhsatlandırıyoruz.

Ruhsatı, proje onayı olmayan yapıların köylerde, yerleşim alanları dışında yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu önemli bir düzenlemedir. Vatandaşımızdan, köylümüzden buna ilişkin herhangi bir harç alınmadan, sadece onun can ve mal güvenliğini temin edebilmek amacıyla ruhsata ve mevzuata uygun yapıların onayına müteakip inşaatların yapılmasına müsaade edilecek.