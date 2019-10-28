1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Köyde bile ruhsatsız ev olmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Kaçak yapılaşmayla mücadele adına, köylerimizde ve yaylalarımızda yapılacak yapıları da, mühendislik hizmeti alması münasebetiyle ruhsatlandırıyoruz" dedi
 28 Ekim 2019 07:31
Yazdır
Köyde bile ruhsatsız ev olmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen Uluslararası İnşaat Çalıştayının açılışında, imar ve kaçak yapılaşmayla mücadele noktasında birçok yeni düzenleme üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Bakan Kurum "Meclisin yapacağı düzenlemeyle planlamada şeffaflığı sağlamak amacıyla elektronik işlem numarasına geçeceğiz. Bu numarayla artık tek çatı altında tüm imar planlarımız aynı genel müdürlük çatısı altında dijital olarak görülecek.

Şehirlerimizdeki o imar planlarını adaletli bir şekilde yapacak, yine o çerçeve de dijital olarak askıya çıkaracak bir süreci yapmak istiyoruz" diye konuştu. Kaçak yapı konusunda asla taviz verilmeyeceğini ifade eden Kurum, Bakanlık görevlilerinin havadan ve karadan kaçak yapıları denetlemeye devam edeceğini dile getirdi. TBMM'de yapılacak düzenleme yürürlüğe girince, imar mevzuatına aykırı yapılara yaptırım geleceğini vurgulayan Bakan Kurum, şöyle devam etti: Köylerimizde, yaylalarımızda, doğal sit alanlarımızda kaçak yapılaşmayla mücadele etmek adına; buralarda yapılacak yapıları da mühendislik hizmeti alması münasebetiyle, valilik kanalıyla ruhsatlandırıyoruz.

Ruhsatı, proje onayı olmayan yapıların köylerde, yerleşim alanları dışında yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu önemli bir düzenlemedir. Vatandaşımızdan, köylümüzden buna ilişkin herhangi bir harç alınmadan, sadece onun can ve mal güvenliğini temin edebilmek amacıyla ruhsata ve mevzuata uygun yapıların onayına müteakip inşaatların yapılmasına müsaade edilecek.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İlkokuldaki tepki çeken görüntülere soruşturma
28 Ekim 2019 17:28		 Hakkari Valiliğinden 'özel güvenlik bölgesi' açıklaması
28 Ekim 2019 16:58
Denizden bir kamyon dolusu otomobil lastiği çıktı
28 Ekim 2019 14:46		 İşe geç gelenleri binaya almayan Başkan'dan açıklama
28 Ekim 2019 13:54
Terörist Ferhat Abdi Şahin'in 'tutuklama' dosyası Dışişleri'nde
28 Ekim 2019 13:51		 İstanbul'da 'Cumhuriyet Bayramı' için metro seferleri uzatıldı
28 Ekim 2019 13:49
Ankara'da trafiğe 'Cumhuriyet Bayramı' düzenlemesi
28 Ekim 2019 13:44		 Belediye başkanı, işe geç kalanları binaya almadı
28 Ekim 2019 11:58
Vergi daireleri bugün tam gün mesai yapacak
28 Ekim 2019 09:04		 Metro İstanbul yarın bazı seferlerini uzatacak
27 Ekim 2019 20:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:00 - Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 27 yaralı17:55 - Ahmet Hakan'dan Fatih Portakal'a tepki! "Bunca cehaletine rağmen..."17:48 - Ormanlık alanda öğrenciler arasında bıçaklı kavga17:43 - Cumhurbaşkanlığı, Cem Yılmaz'a davetiye gönderdi17:34 - Kapalıçarşı'da o tabela kitabeyi hala kapatıyor17:28 - İlkokuldaki tepki çeken görüntülere soruşturma17:22 - Van'da terör operasyonu: 1 gözaltı17:18 - Dere yatağına düşen öğrenci servisinin kadın sürücüsü öldü17:10 - Dövizde gün sonu fiyatları17:08 - Polis memuru eşini ve kayınvalidesini silahla öldürdü
17:04 - Sezgin Tanrıkulu'nun protokol merakı16:58 - Hakkari Valiliğinden 'özel güvenlik bölgesi' açıklaması16:55 - Zatürreden gitti, organlarının ters yönde olduğu anlaşıldı16:49 - Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi16:42 - HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma16:34 - Bir annenin feryadı... Vicdansızlar16:22 - Generalin derdest edilmesi talimatını firari albay vermiş16:07 - HDP binasına güvenlik kamerası takıldı, aileler suç duyurusunda bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmayı nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Belediye başkanı, işe geç kalanları binaya almadı
Türkiye siber saldırı altında, iki kurumdan açıklama
ÖSYM'den 'sınav ücreti' açıklaması
Kamuda performans-kariyer sistemi kuruluyor
Emniyet Müdürü'ne 'fuhuşa yardım'dan dava... Haftalık 7500 TL rüşvet
İşe geç gelenleri binaya almayan Başkan'dan açıklama
FETÖ'cü subayınn beraat kararı sohbete takıldı
Memurlar ve işçiler arasında 13 önemli fark
Polis memuru 'Oğluma iyi bakın' dedi ve intihar etti
Müge Anlı: Burası Birleşmiş Milletler değil, ben özür dilemem
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çözümü şiddette aramak 2
sakallı kızlar 2
sonbahar ve hüzün 2
medya 5
26.10.2019 fenerbahçe vs konyaspor maçı 1
whatsapp grupları 1
129 bin 2
sınavları maliyetine yapıyoruz 2
karakomik filmler 1
en tehlikeli insan 1
SON İLANLAR
İzmir Orduevi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kemah Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam