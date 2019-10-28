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'Erdoğan kazandı biz kaybettik'

Avrupa Parlamentosu'nda "Türkiye'nin Gümrük Birliği üyeliği askıya alınsın çağrısı Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı Avrupa Parlamentosu'nda büyük tartışmalara neden oldu. Genel Kurul'da konuşma yapan üyeler, "Erdoğan kazandı biz kaybettik" derken, AB'yi sessiz kalmakla suçladılar.
 28 Ekim 2019 08:01
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'Erdoğan kazandı biz kaybettik'

Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusuna başlattığı askeri operasyon Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda tartışıldı. Avrupa Parlamenterleri, perşembe günü Avrupa Birliği Konseyi'ni göreve çağıran konu ile ilgili bir önergeyi oylayacak. AB'nin şantajlara boyun eğmemesi gerektiğini belirten parlamenterler Brüksel'in uluslararası bir aktör olarak hareket etmesini talep etti.

Euronews'te yer alan habere göre, yaklaşık üç saat süren oturumda kürsüde konuşan Avrupa Parlamenterlerinin neredeyse tamamı askeri harekatı ve Avrupa Birliği'nin bu duruma sessiz kalmasını kınadı. Söz alan parlamenterler Türkiye'ye aktarılan fonların kesilmesi, üyelik müzakerelerinin tamamen durdurulması, bütün üye ülkelerin silah ambargosu uygulaması, Gümrük Birliği'nin askıya alınması ve ekonomik yaptırımların uygulanmasını talep etti.

"ERDOĞAN KAZANDI BİZ KAYBETTİK"

"Erdoğan kazandı biz kaybettik, AB sınırlarını bile koruyamıyor" ifadesini kullanan birçok Avrupa Parlamenteri bölgedeki "Hristiyanların yok edildiğini" iddia etti.



Sosyalist gruptan Avrupa Parlamenteri Pierfrancesco Majorino da Türkiye'yi "savaş suçu işlemekle" suçladı.

"RUSYA BÖLGEDE AĞIRLIK KAZANDI"

Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesini değerlendiren Hollandalı Avrupa Parlamenteri Kati Piri, "Güvenli bölge dediler, savaş bölgesine dönüştü. Yakalanan İŞİD teröristleri kaçtı. Mülteciler gözardı edildi, Rusya bölgede ağırlık kazandı." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ AB'YE YAKIN TUTMALIYIZ"



Avrupa Parlamenteri Andrey Kovatchev, "Güzel deklarasyonlar yapma konusunda çok iyiyiz ancak somut adım atma konusunda yetersiz kalıyoruz. Rusya bu durumdan faydalanıyor. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne yakın tutmak hepimizin çıkarlarına." dedi.

"AB SİLAH AMBARGOSU DAHİ UYGULAYAMADI"

Avrupa Parlamenteri Özlem Alev Demirel "Birçok insan ölüyor veya kaçıyor. Hiç bir ülke bir diğer ülkeyi işgal edemez. Jeopolitik konular bunlar. AB silah ambargo konusunda dahi anlaşamadı. Bölgedeki insanları korumak gerekiyor. Kürtler ve Suriyeliler AB'nin desteğini bekliyor." dedi.

TÜRKİYE RAPORTÖRÜ: MÜLTECİLER ZORLA SURİYE'YE GÖNDERİLEMEZ

Türkiye'de bulunan ve pasaport sahibi olmayan Suriyeli mültecilerin zorla ülkelerine gönderilemeyeceğini belirten Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal ediliyor, orası güvenli bölge değil askeri harekat bölgesi. Mültecilerin pasaportları yok diye bir komşu ülkeyi işgal edemezsiniz. Çok tehlikeli bir durum." şeklinde konuştu.

Macar Avrupa Parlamenteri Marton Gyongyosi "Türkiye'nin endişeleri anlayabilmek gerekiyor ancak askeri harekat desteklenmemeli. Siyasi çözüm bulunmalı." ifadelerini kullandı.

Alman Avrupa Parlamenteri Helmut Geuking ise, "Bu askeri harekat değil bir soykırımdır, dini ve basın özgürlüğünün yasaklandığı bir ülke Avrupa Birliği üyesi olamaz." dedi.

EKONOMİK YAPTIRIMLAR UYGULANMALI

Portekizli Avrupa Parlamenter Isabel Santos, "Sessiz kalamayız, güvenliğimiz ve istikrarımız tehlike altında. İŞİD güçlenebilir, askeri harekatı kınıyoruz. Avrupa Birliği'nin şantaja boyun eğmeyeceğini göstermeliyiz, Gümrük Birliği askıya alınmalı. Ekonomik yaptırımlar uygulanmalı. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'nin Barış Pınarı Harekatı'nı 'işgal' olarak adlandırması halinde kapıları açacaklarını belirterek Avrupa ülkelerine sert tepki göstermişti.
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