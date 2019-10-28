'Onlar orada biz evde ağlıyoruz'
|28 Ekim 2019 08:30
|Yazdır
Kars Kağızman'da 1994'te şehit düşen Adanalı Piyade Er Deniz Yertutar'ın annesi Pakize Yertutar, Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan anneleri yürekten desteklediğini söyledi. HDP binası önünde çocukları için gözyaşı döken anneleri TV'de izlediği zaman gözyaşlarına hakim olamadığını söyleyen şehit annesi Yertutar, "Ben bu vatana canımdan çok sevdiğim ciğerimi, yavrumu verdim.
Vatan sağ olsun. Evlat acısı nedir çok iyi bilirim. Onlar orada ağlarken biz de evde ağlıyoruz. Onların çocukları bizim çocuklarımız. İnşallah kaçırılan çocuklar sağ salim annelerine, babalarına, kardeşlerine bir önce kavuşurlar. Biz de burada sevinç gözyaşı dökeriz" dedi. Bir toplantı için Adana'da Şehit Aileleri Derneği'nde bir araya gelen şehit aileleri, çocuklarına kavuşmak için oturma eylemi yapan anneleri desteklediklerini kaydettiler. 1997'de Hakkari Şemdinli'de korucu olan babası Çetin Erden'i şehit veren Şemdinli Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Abdulmetin Erden, "Biz her zaman annelerimizin yanındayız. Şehit yakınları olarak biz de onlarla gece-gündüz nöbet tutarız.
Yeter ki çocuklar annelerine kavuşsunlar" diye konuştu. 1995'te Hakkari'de korucu olan babası Yusuf Adıyaman'ı şehit veren, 1997'de ise Fakıtepe üs bölgesinde mayının patlaması sonucu bir bacağını kaybeden İbrahim Adıyaman ise, "Barış Pınarı Harekatı'na en büyük desteği biz veriyoruz. Gaziyim ama şehit olmaya hazırım. Başkanımızın dik duruşunu bütün dünya gördü. Nöbet tutan annelerimizin de her zaman yanındayız" dedi.
MURAT KARAMAN
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ahmet Hakan'dan Fatih Portakal'a tepki! 'Bunca cehaletine rağmen...'
28 Ekim 2019 17:55
|Cumhurbaşkanlığı, Cem Yılmaz'a davetiye gönderdi
28 Ekim 2019 17:43
|Sezgin Tanrıkulu'nun protokol merakı
28 Ekim 2019 17:04
|Bakan Gül, uçakta karşılaştığı öğrencileri makamında ağırladı
28 Ekim 2019 16:00
|Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
28 Ekim 2019 14:59
|'Bağdadi'nin öldürülmesi teröre karşı önemli bir kazanımdır'
28 Ekim 2019 14:40
|'Bu figüranlar gider ama arkasında duranlar kana doymaz'
28 Ekim 2019 13:40
|Bugün seçim olsa, kurulacak yeni partiler ne kadar oy alır?
28 Ekim 2019 13:39
|48 yıldır beklenen su ürünleri teklifi Genel Kurula geliyor
28 Ekim 2019 13:37
|CHP'den 'yerli uçak' açıklaması
28 Ekim 2019 13:23