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'Onlar orada biz evde ağlıyoruz'

Pakize Yertutar 25 yıl önce oğlunu şehit verdi. Yertutar, Diyarbakır'daki annelerin yanında olduğunu belirterek, "Onlar orada ağlarken bizler de evlerimizde ağlıyoruz" dedi
 28 Ekim 2019 08:30
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'Onlar orada biz evde ağlıyoruz'

Kars Kağızman'da 1994'te şehit düşen Adanalı Piyade Er Deniz Yertutar'ın annesi Pakize Yertutar, Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan anneleri yürekten desteklediğini söyledi. HDP binası önünde çocukları için gözyaşı döken anneleri TV'de izlediği zaman gözyaşlarına hakim olamadığını söyleyen şehit annesi Yertutar, "Ben bu vatana canımdan çok sevdiğim ciğerimi, yavrumu verdim.

Vatan sağ olsun. Evlat acısı nedir çok iyi bilirim. Onlar orada ağlarken biz de evde ağlıyoruz. Onların çocukları bizim çocuklarımız. İnşallah kaçırılan çocuklar sağ salim annelerine, babalarına, kardeşlerine bir önce kavuşurlar. Biz de burada sevinç gözyaşı dökeriz" dedi. Bir toplantı için Adana'da Şehit Aileleri Derneği'nde bir araya gelen şehit aileleri, çocuklarına kavuşmak için oturma eylemi yapan anneleri desteklediklerini kaydettiler. 1997'de Hakkari Şemdinli'de korucu olan babası Çetin Erden'i şehit veren Şemdinli Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Abdulmetin Erden, "Biz her zaman annelerimizin yanındayız. Şehit yakınları olarak biz de onlarla gece-gündüz nöbet tutarız.

Yeter ki çocuklar annelerine kavuşsunlar" diye konuştu. 1995'te Hakkari'de korucu olan babası Yusuf Adıyaman'ı şehit veren, 1997'de ise Fakıtepe üs bölgesinde mayının patlaması sonucu bir bacağını kaybeden İbrahim Adıyaman ise, "Barış Pınarı Harekatı'na en büyük desteği biz veriyoruz. Gaziyim ama şehit olmaya hazırım. Başkanımızın dik duruşunu bütün dünya gördü. Nöbet tutan annelerimizin de her zaman yanındayız" dedi.

MURAT KARAMAN

Sabah
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