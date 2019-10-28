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Kredi Garanti Fonu'nda teminat şoku

Bankaların KOBİ'ler üzerindeki baskısına Kredi Garanti Fonu (KGF) da eklendi. KOBİ'lere verilen KGF kredileri için gayrimenkulleri ipotek altına almaya başlayan bankalar, firmaları zor durumda bırakmaya başladı
 28 Ekim 2019 08:46
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Kredi Garanti Fonu'nda teminat şoku

Özel bankalar teminat kıskacına Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerini de ekledi. KOBİ'lere verilen KGF kredileri için gayrimenkulleri ipotek altına almaya başlayan bankalar, KOBİ'leri çıkmaza soktu. Bankaların bu uygulamayı yaptığını doğrulayan KGF, şikayetin kendilerine iletildiğini ancak yetkinin bankalarda olduğunu bildirdi. Bankanın korumacı politikasını eleştiren KOBİ'ler ise, "Bankalar sürekli bir korumacı politika güdüyor. Her durumda kazanan olmak istiyor. Ülke şartlarını sürekli göz ardı ediyor" dedi.

BORCU YOK YAZISI DA YOK

Bankaların teminat konusunda sürekli baskı yaptığını belirten Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, "Ancak son dönemde bu baskılarına bir yenisini eklediler. Diyelim ki bir KOBİ bankadan 48 ay vade ile konut kredisi çekti. Kredisinin 30'uncu ayında da KGF kredisi aldı. Konut kredisini tamamladıktan sonra bunu satıp işine yatırmak istedi. Bunun için bankadan borcu yoktur yazısı alması gerekiyor. Ancak banka KGF kredisini gerekçe göstererek gayrimenkule borcu yoktur yazısı vermemeye başladı. Yani Hazine tarafından teminat altına alınan krediye bir de kişinin gayrimenkulünü de eklemeye başladı" dedi. Bu konuda hem kendisinin hem de hem de yüzlerce üyesinin sıkıntı yaşadığını anlatan Aydın, KOBİ'lerin isyan noktasına geldiğini vurguladı.

ÇÖZÜM İÇİN KONUYU GENEL MÜDÜRLÜĞE İLETİYORUZ

Konuyla ilgili açıklamasına başvurduğumuz KGF, şu bilgileri verdi: "Hazine destekli KGF kefaletleri ile kullandırılan kredilerde Cumhurbaşkanlığı kararı gereği teminat yapısının belirlenmesi tamamen banka yetkisinde. KGF'nin Hazine kaynaklı desteklerinde karar gereği teminat talep etme yetkisi de bulunmuyor. Cumhurbaşkanlığı Kararı ve bankalarla imzalanan protokoller çerçevesinde teminatın serbest bırakılması/ değişimi sorumluluğu da bankaların yetkisinde. Bu tür şikayetler zaman zaman kurumumuza da iletiliyor. Bazı banka şubelerinin konuyla ilgili münferit uygulamaları oluyor ve tarafımıza bu tür şikayetler geliyor. Biz de konunun çözümü için KGF olarak ilgili bankaların genel müdürlüklerine konuyu iletiyoruz."
Sabah
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