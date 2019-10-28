Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Polis memuru 'Oğluma iyi bakın' dedi ve intihar etti
Kütahya'da yaşayan polis memurundan gelen son dakika haberi herkeste şok etkisi yarattı. Eşini ve çocuğunu almak için gittiği kayınvalidesinin evinde "Oğluma iyi bakın" diye not bıraktıktan sonra intihar eden 32 yaşındaki adam herkesi şoke etti. Ne olduğunu kimsenin anlayamadığı olaydan gelen son dakika bilgisine göre evde çıkan tartışmanın ardından Hasan Ç.'nin intihar ettiği iddialar arasına girdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise polis memurunun öldüğünü bildirirken konu ile ilgili diğer ayrıntılar ise şaşırttı
|28 Ekim 2019 08:34
|Yazdır
Kütahya'da 10 yıllık polis memuru olan evli ve 1 çocuk babası Hasan Ç., Bahçelievler Mahallesi'de oturan kayınvalidesinin evine eşini ve çocuğunu almaya gitti.
İNTİHAR ETTİ
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'nde görevli Hasan Ç., evde çıkan tartışmanın ardından evin girişinde beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti.
"OĞLUMA İYİ BAKIN"
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Hasan Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemede Hasan Ç.'nin cebinden 'oğluma iyi bakın' yazılı not çıktı. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Hasan Ç.'nin cesedi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
13 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi: 27 yaralı
28 Ekim 2019 18:00
|Ormanlık alanda öğrenciler arasında bıçaklı kavga
28 Ekim 2019 17:48
|Dere yatağına düşen öğrenci servisinin kadın sürücüsü öldü
28 Ekim 2019 17:18
|Polis memuru eşini ve kayınvalidesini silahla öldürdü
28 Ekim 2019 17:08
|HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma
28 Ekim 2019 16:42
|Baskılara rağmen arkadaşlıklarını bitirmediler, öldürüldüler
28 Ekim 2019 14:03
|Silah kaçakçılığından 3'ü polis 17 şüpheliye tutuklama
28 Ekim 2019 13:11
|İki polis, araçta kaçak sigara ile yakalandı
28 Ekim 2019 12:49
|Trafiği tehlikeye düşüren sürücülere gözaltı
28 Ekim 2019 12:30
|Kahramanmaraş'ta zırhlı askeri araç devrildi: 4 yaralı
28 Ekim 2019 12:17