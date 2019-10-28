Kamuda performans-kariyer sistemi kuruluyor
|28 Ekim 2019 08:56
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Sabah Gazetesinde yer alan habere göre;
Kamuda kariyer-performans yönetiminde etkin rol üstlenecek olan İnsan Kaynakları Ofisi çatısı altında Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Daire Başkanlığı kuruluyor. Ofis, nitelikli insan kaynağının tespiti için çalışmalar yaparak yetenek havuzu oluşturacak. İş hayatında olanlara yönelik memnuniyet ve performans değerlendirmesi yapılacak. Böylece kamu performansı artırılacak. Cumhurbaşkanlığı'nca talep edilmesi durumunda üst kademe kamu yöneticilerinin kadro, pozisyonlarına yönelik de değerlendirme raporu hazırlayacak.
PERSONEL SİSTEMİ DEĞİŞİYOR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu personel sisteminin gelişen koşullara uygun şekilde yeniden dizayn edildiğini belirterek, "Ülkemizin sosyo-ekonomik, kültürel yapısına uygun bir personel sistemi oluşturuluyor" dedi.
YETENEK GELİŞİM FAALİYETLERİ
Ofis, yetenek havuzu oluşturarak, her alanda yurtiçi ve yurtdışından yetenekli isimler belirlenecek. Kurulacak Ölçme ve Değerleme Dairesi Başkanlığı da, iş hayatında bulunanlarla birlikte kamuda çalışmak isteyenlere yönelik ölçüm ve analizler yapacak. Kamu personel rejimi kapsamında kamu çalışanlarına ödül ve performans sistemi de hayata geçiriliyor. Norm kadro çalışması yapılacak ve derece-kademeye göre belirlenen ücret sistemindeki aksaklıklar giderilecek. Personelin durumu, görevde yükselmelerinde, kişisel gelişim imkanlarının desteklenmesinde, yurtdışı görevlendirmelerinde değerlendirilecek. Değerlendirme iş yükü, stratejik görevler olmak üzere birçok kritere göre yapılacak.
"Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Özel Sektör İK Yöneticileri Toplantısı" İstanbul'da yapıldı. İki gün süren toplantıya Türkiye'nin önde gelen holdinglerinin üst düzey İK yöneticileri katıldı. İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, özel sektörle de projeler yapacaklarını söyledi.
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