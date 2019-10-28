Ağır yaralanan askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Ekim 2019'da çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.
|28 Ekim 2019 08:44
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Hakkari Yüksekova bölgesinde 23 Ekim 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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