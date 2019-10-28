Vergi daireleri bugün tam gün mesai yapacak
Vergi dairelerinde sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması için bugün tam gün mesai yapılacak.
|28 Ekim 2019 09:04
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Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün devlet dairelerinde yarım gün tatil olmasına rağmen vergi daireleri tam gün işlem yapacak.
Bugün devlet kurumları yarım gün çalışacak. Ancak vergi daireleri sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması için yarım gün yerine tam gün mesai yapacak.
Ayrıca anlaşmalı bankalardan yapılan ödemeler de saat 22.00'ye kadar geçerli olacak.
Vergi daireleri 29 Ekim Salı günü ise hizmet vermeyecek.
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