MHP'li Yıldız: 129 bin kişi tahliye olabilir
|28 Ekim 2019 09:17
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Siyaset kulislerinde, af tartışmaları yeniden gündeme geldi. Düzenlemenin önümüzdeki yıl yasalaşacağı öne sürülürken, dikkat çekici bir açıklama da MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan geldi.
Yıldız, 'Şartlı Ceza İndirimi' kanun teklifinin yasalaşması halinde toplamda 129 bin kişinin tahliye olacağını açıkladı.
Yıldız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şartlı ceza indirimi kanun teklifinin yasalaşması halinde, ilk etapta 93 bin kişi, zaman içinde 36 bin olmak üzere toplamda 129 bin kişi tahliye olur. 14 Eylül tarihi itibariyle cezaevinde toplam hükümlü ve tutuklu 284 bin 624 kişi bulunmaktadır. Ülkemizdeki adli hakikat budur" ifadelerini kullandı.
Hazırlanan taslakta, cinsel suçlar, terör suçları kapsam dışı tutuluyor.
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