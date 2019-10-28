Saadet eski Genel Başkanı'nın oğlu İYİ Parti'de
|28 Ekim 2019 09:20
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Türk siyasetinin önemli isimlerinden eski başbakan Necmettin Erbakan'ın 2011'deki vefatının ardından 2016'ya kadar iki dönem Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulunan Mustafa Kamalak'ın avukat oğlu Muhammet Furkan Kamalak, İYİ Parti'ye geçti.
Oğul Kamalak 27. dönem seçimlerinde Saadet Partisi'nin Ankara 2. bölge 4. sıra milletvekili adayıydı.
Independent Türkçe'nin haberine göre İYİ Parti'nin ikinci kuruluş yıl dönümünü kutlayan oğul Kamalak, bu partiye geçişini şu sözlerle duyurdu:
"Olmaktan mutlu olduğum yerdeyim."
Kamalak yaptığı değerlendirmede Saadet Partisi hakkında olumsuz konuşmasının yanlış ve yakışıksız olacağını belirterek, İyi Parti'ye geçiş nedenini şu sözlerle açıkladı:
"Ancak yanlış olduğunu düşündüğüm bir takım şeylerden sonra bir şeylerin gerçekten kararlı, istikrarlı bir şekilde mücadele edenlerle olacağını gördüm."
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