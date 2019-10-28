Türkiye'den Yunanistan'a 'kaçak göçmen' tepkisi
|28 Ekim 2019 09:24
|Yazdır
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın kaçak göçmenleri karadan ve denizden Türkiye'ye geri itmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Yunanistan'ın, kaçak göçmenleri Yunan makamları eliyle Türkiye'ye itmesi durumunu inkar ettiği bildirilen açıklamada, "Sınırımızda Yunan görevliler eliyle gerçekleştirilen düzensiz göçmenlerin geri itilmesi olayları hem denizde hem de karada devam etmektedir." denildi.
Açıklamada, 2018'de 11 bin 867, 2019'un ilk on ayında ise 25 bin 404 kaçak göçmenin Yunanistan'dan Türkiye'ye itildiği kaydedildi.
Geri itilen göçmenlerle mülakatlar yapıldığı da aktarılan açıklamada, "Bu kişilerin Yunan görevliler tarafından yakalandıktan sonra şahsi eşyalarına el konularak hiçbir resmi işlem uygulanmadan, birçok olayda kabul edilemez muamelelere maruz bırakılıp darp edilerek ve Yunan görevlilerin refakati eşliğinde sınırlarımıza itildiği belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.
"AVRUPA KONSEYİ RAPORLARINDA DA KAYITLI"
Açıklamada, "Yunan polisi tarafından yakalanan ve iki gün aç bırakılıp, elektrikli şokla etkisiz hale getirilen, plastik mermi ile vurulan ve dövülerek Meriç Nehri'ne atılan geri itme mağduru düzensiz göçmenlere" ilişkin her türlü görüntü, fotoğraf, belge ve mağdurların ifadelerinin mevcut olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı geri itme faaliyetleri, Avrupa Konseyi raporlarında da kayıtlıdır. Avrupa Konseyi, Yunanistan'dan uluslararası hukuka aykırı söz konusu geri itme faaliyetlerinin durdurulmasını ve bu olayların araştırılmasını istemiştir. Yeni Yunan hükümetini, elimizde her türlü bilgisi ve belgesi bulunan ve Avrupa Konseyi tarafından da tespit edilmiş geri itme vakalarını inkar etmek yerine, uluslararası hukuka aykırı olan bu politikasını düzeltmek üzere çalışmaya davet ediyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ahmet Hakan'dan Fatih Portakal'a tepki! "Bunca cehaletine rağmen..."
28 Ekim 2019 17:55
|Cumhurbaşkanlığı, Cem Yılmaz'a davetiye gönderdi
28 Ekim 2019 17:43
|Sezgin Tanrıkulu'nun protokol merakı
28 Ekim 2019 17:04
|Bakan Gül, uçakta karşılaştığı öğrencileri makamında ağırladı
28 Ekim 2019 16:00
|Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
28 Ekim 2019 14:59
|'Bağdadi'nin öldürülmesi teröre karşı önemli bir kazanımdır'
28 Ekim 2019 14:40
|'Bu figüranlar gider ama arkasında duranlar kana doymaz'
28 Ekim 2019 13:40
|Bugün seçim olsa, kurulacak yeni partiler ne kadar oy alır?
28 Ekim 2019 13:39
|48 yıldır beklenen su ürünleri teklifi Genel Kurula geliyor
28 Ekim 2019 13:37
|CHP'den 'yerli uçak' açıklaması
28 Ekim 2019 13:23