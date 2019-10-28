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Telekom'dan açıklama: İnternet trafiği normal seyrinde devam etmektedir

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç: Ülkemizin en büyük siber güvenlik merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği, herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir"
 28 Ekim 2019 09:33
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Telekom'dan açıklama: İnternet trafiği normal seyrinde devam etmektedir

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Ülkemizin en büyük siber güvenlik merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği, herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yusuf Kıraç yaptığı yazılı açıklamada, 27 Ekim Pazar günü yaşanan "Siber Saldırı" ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kıraç, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği siber saldırılardan birini, ülkedeki bazı kuruluşlara yönelik olarak, yaşamak durumunda kaldıklarını belirtti.

Saldırının, Türkiye'nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom'un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulduğunu ifade eden Kıraç, "Ülkemizin en büyük siber güvenlik merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kıraç, diğer operatör ve servis sağlayıcılarını da etkilemiş olan saldırıya karşı bu kuruluşların da gereken çalışmaları yürütmekte olduğunu aktararak, "Benzer durumlar her zaman olabilir. Önemli olan buna karşı hazırlıklı olmaktır. Türk Telekom'un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır. Vatandaşlarımızın iletişim teknolojilerinden huzur içinde yararlanması birinci önceliğimizdir. " değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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