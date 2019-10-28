Şanlıurfa'da sınır bölgelerinde eğitim öğretim başladı
|28 Ekim 2019 09:36
|Yazdır
Terör örgütü YPG/PKK tarafından sivil bölgelerin hedef alınması nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerinde ara verilen eğitim öğretim başladı.
Terör örgütünün sivil alanlara yönelik havanlı ve roketli saldırıları nedeniyle 10 Ekim'den bu yana Ceylanpınar, Akçakale, Suruç ilçelerinin tamamında, Birecik ilçesinin sınır bölgelerinde eğitime verilen ara sona erdi.
Bugün tüm okullarda eğitim öğretim başladı.
Ders saatinin gelmesiyle birlikte okula gelen öğrenciler, okullarına ve öğretmenlerine tekrar kavuşmanın sevincini yaşadı. Öğrenciler derslerine kaldıkları yerden devam ediyor.
Akçakale Süleyman Şah İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Fatma Laçinkaya, okula tekrar başladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
Öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştuğu için sevinçli olduğunu belirten Laçinkaya, "Öğretmenlerimi, arkadaşlarımı ve derslerimi özlemiştim. Derslere tekrar başladığım için çok mutluyum. Okulların tatil olduğu sırada bol bol okuma yaparak kendimi geliştirmeye çalıştım. Hikaye kitabımı okudum. Şimdi çok daha iyi okuduğum için ve tekrar okuluma kavuştuğum için mutluyum." dedi.
Ebrar Yıldırım da tekrar okula geldiği için memnun olduğunu belirterek, ara verdikleri derslerine kaldıkları yerden tekrar devam edeceklerini ve kayıplarını en kısa zamanda telafi edeceklerini ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Altın bileziği' kollarına bu merkezde taktılar
27 Ekim 2019 14:18
|O ilde öğrenciler okulda cep telefonu kullanamayacak
25 Ekim 2019 13:40
|Mahkeme kararına rağmen görevden alınmadı
25 Ekim 2019 10:57
|İstanbul'da, 522 okul yöneticiliği kadrosuna başvuru alınacak
18 Ekim 2019 23:02
|İYEP programıyla minik öğrencilerin yetenekleri artıyor
15 Ekim 2019 16:25
|Bu projeyle tüm okullar birbirine bağlanacak
10 Ekim 2019 20:43
|İstanbul'da taşınmasına karar verilen okullar tahliye ediliyor
09 Ekim 2019 11:58
|Durakta bekleyenlere matematiği sevdiren proje
08 Ekim 2019 16:29
|İstanbul'da 30 bin öğrenciye sınırsız eğlence imkanı
07 Ekim 2019 15:04
|'Mobil Onarım Ekibi' köy okullarını tamir ediyorlar
17 Eylül 2019 15:07