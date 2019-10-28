1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erkeklerde sakal ve bıyık eksikliği özgüven eksikliğine neden oluyor

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, erkeklerde sakal ve bıyık eksikliğinin özgüveni zedelediğini söyledi.
 28 Ekim 2019 10:02
Yazdır
Erkeklerde sakal ve bıyık eksikliği özgüven eksikliğine neden oluyor

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, "Sakal saç gibi değildir kişiden kişiye çok değişik yoğunlukta olabilmektedir. Belirgin düzeyde seyrek sakalı olan biri bundan rahatsızlık duymayabilir. Bu sebeple genellikle ekimde çok sık sakala ihtiyaç duyulmaz. Bölgesel sakal kaybı varsa bu durumda civardaki sakal sıklığında ekim planlanarak çevreyle uyumlu hale getirilir. Sakal tümüyle yoksa bu durumda kişinin istediği sıklık ve sınıra bağlı olarak bin2 bin kök arasında ekim yapılabilir. Sadece bıyık bölgesine ekim yapılacağında 400800 kök arasında ekim yeterli olmaktadır. Sakal normalde tekli veya ikili olarak ve yüzün her bölgesinde farklı açıyla çıkmaktadır" dedi.

FGS tekniğiyle ekimde kökler birli ve ikili olarak ve her bölgede olması gereken doğal açısıyla ekildiği için ekilen sakalların normal sakaldan ayırt edilmesinin çok zor olduğunu ifade eden Sönmez, "FGS tekniğinde kökler 0.7 mm lik uçlarla ameliyatsız bir şekilde tek tek alınıp kökler hiç bekletmeksizin aynı anda yine 0.7 mm lik cilitler ile ekilir böylece ne alım ne ekim yerinde iz kalmadığı gibi kökler saatlerce beklemediği için oksijensizliğe bağlı kök ölümleri de olmamaktadır. FGS yöntemi ile ense bölgesinden alınan saç kökleri bıyık, sakal ve favori bölgelerine ekilir. Bu işlem profesyonel ve tecrübeli ekip tarafından yapılmalıdır. Yüz bölgesinde ekimlerinin açısı önemlidir. Bıyık, sakal, favori ekimlerinde kıl kökü alınan alan ve ekim yapılan alan 2 gün sonra yıkanır. Yıkama sonrası ekilen sakallar görünür hale gelir ve 23 günlük sakal görüntüsü oluşur. 67 gün sonrasında pembemsi bir görünüm ortadan kalkar. Kollardan, bacaklardan, göğüsten veya enseden alınan greftlerin (saç köklerinin) yerinde hiç iz kalmaz. Ekilen saç kökleri, bıyık bölgesinde zamanla uzayabilir. Erkekler normal tıraş aktivitelerini yaparken ekim yapılan bölgedeki kılları da kesebilir. Ekimden sonra uzamaya devam eden sakal, favori ve bıyık 89 günden sonra makas ile kısaltılır veya uzatılabilir. Köklerin yeterince tutunması için ilk tıraş tercihen 89. gün yapılmalıdır" açıklamalarında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kapalıçarşı'da o tabela kitabeyi hala kapatıyor
28 Ekim 2019 17:34		 Zatürreden gitti, organlarının ters yönde olduğu anlaşıldı
28 Ekim 2019 16:55
Bir annenin feryadı... Vicdansızlar
28 Ekim 2019 16:34		 Konserveleri 'Gençler Gönderdi'
28 Ekim 2019 15:15
Müge Anlı: Burası Birleşmiş Milletler değil, ben özür dilemem
28 Ekim 2019 15:06		 Meteorolojiden 3 bölge için sağanak uyarısı
28 Ekim 2019 13:27
Tosun Paşa filmindeki yeşil vadi sahnesi gerçek oldu
28 Ekim 2019 13:09		 Belediye başkanı eşekle kitap dağıttı
28 Ekim 2019 12:11
Balıkta inanılmaz hile!
28 Ekim 2019 10:59		 Bahar havası devam edecek- Haritalı
28 Ekim 2019 06:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:55 - Ahmet Hakan'dan Fatih Portakal'a tepki! "Bunca cehaletine rağmen..."17:48 - Ormanlık alanda öğrenciler arasında bıçaklı kavga17:43 - Cumhurbaşkanlığı, Cem Yılmaz'a davetiye gönderdi17:34 - Kapalıçarşı'da o tabela kitabeyi hala kapatıyor17:28 - İlkokuldaki tepki çeken görüntülere soruşturma17:22 - Van'da terör operasyonu: 1 gözaltı17:18 - Dere yatağına düşen öğrenci servisinin kadın sürücüsü öldü17:10 - Dövizde gün sonu fiyatları17:08 - Polis memuru eşini ve kayınvalidesini silahla öldürdü17:04 - Sezgin Tanrıkulu'nun protokol merakı
16:58 - Hakkari Valiliğinden 'özel güvenlik bölgesi' açıklaması16:55 - Zatürreden gitti, organlarının ters yönde olduğu anlaşıldı16:49 - Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi16:42 - HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma16:34 - Bir annenin feryadı... Vicdansızlar16:22 - Generalin derdest edilmesi talimatını firari albay vermiş16:07 - HDP binasına güvenlik kamerası takıldı, aileler suç duyurusunda bulundu16:00 - Bakan Gül, uçakta karşılaştığı öğrencileri makamında ağırladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmayı nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Belediye başkanı, işe geç kalanları binaya almadı
Türkiye siber saldırı altında, iki kurumdan açıklama
ÖSYM'den 'sınav ücreti' açıklaması
Kamuda performans-kariyer sistemi kuruluyor
Emniyet Müdürü'ne 'fuhuşa yardım'dan dava... Haftalık 7500 TL rüşvet
İşe geç gelenleri binaya almayan Başkan'dan açıklama
FETÖ'cü subayınn beraat kararı sohbete takıldı
Memurlar ve işçiler arasında 13 önemli fark
Polis memuru 'Oğluma iyi bakın' dedi ve intihar etti
Müge Anlı: Burası Birleşmiş Milletler değil, ben özür dilemem
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kasımda aşk başkadır 2
çok güzel hareketler bunlar 2
Yazarlar arası benzerlik 1
nemlendirici krem 1
ağız kokusu 4
sonbahar ve hüzün 2
sakallı kızlar 2
karakomik filmler 1
26.10.2019 fenerbahçe vs konyaspor maçı 1
whatsapp grupları 1
SON İLANLAR
İzmir Orduevi İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kemah Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam