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DEAŞ ile irtibatlı yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı
 28 Ekim 2019 10:23
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DEAŞ ile irtibatlı yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı
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