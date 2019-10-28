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Batman'da servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
-Kozluk ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
|28 Ekim 2019 10:42
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Batman'ın Kozluk ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kozluk'tan aldığı tekstil işçilerini Batman'a götüren Rasim Aksoy yönetimindeki 06 DV 5393 plakalı minibüs, Eskice köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, işçilerden Mahsum Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 4'ü ağır 10 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman'daki hastanelere kaldırıldı.
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