Mardin ve Şırnak'ta sınır bölgelerinde eğitim öğretim başladı
|28 Ekim 2019 10:55
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Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Mardin ve Şırnak'ın sınır ilçelerinde ara verilen eğitim öğretim yeniden başladı.
Terör örgütü YPG/PKK tarafından sivil bölgelerin hedef alınması nedeniyle Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde 10 Ekim, Artuklu'da 13 Ekim, Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde de 13 Ekim'den bu yana eğitim öğretime ara verilen okullarda bugün yeniden ders zili çaldı.
Öğrenciler okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Nusaybin ilçesindeki tüm okulların yanı sıra Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156, Şırnak'ın Cizre, İdil, Silopi ilçesine bağlı sınıra yakın 55 köy ve mezra okulunda eğitim öğretime ara verilmişti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, teröristlerin Suriye tarafından düzenlediği saldırılar nedeniyle bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilen okullarda telafi eğitimi verileceğini açıklamıştı.
Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince söz konusu okullarda telafi amaçlı eğitim programı uygulanacağı öğrenildi.
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