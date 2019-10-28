6 ülkeden Türkiye'ye siber saldırı
DDoS saldırıları şeklinde yapılan saldırılarda ABD, Hollanda, Ukrayna, Çin, Tayland, İran üzerindeki serverlar etkin olarak kullanıldı
|28 Ekim 2019 11:01
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Bilişim çağında ülkeler arasında yaşanan mücadelelerden biri de siber saldırı.
Türkiye de dün bu siber saldırılardan nasibini aldı.
6 ÜLKE ÖNE ÇIKTI
DDoS saldırıları şeklinde yapılan saldırılarda ABD, Hollanda, Ukrayna, Çin, Tayland, İran üzerindeki serverlar etkin olarak kullanıldı.
DDoS saldırlarında serverlera (internet yer sağlayıcısı) kapasitenin üzerinde bir yoğunluk oluşturularak sistemlerin çökmesi sağlanıyor.Türkiye siber saldırı altında, iki kurumdan açıklama
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