İŞKUR ödeneğinden yalnızca 627 bin işsiz yararlanmıştır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İşsizlik ödeneğinden İŞKUR'a kayıtlı 4 milyonu aşkın kişiden yalnızca 627 bin işsiz yararlanmıştır. Türkiye'de işsizlerin yüzde 80'inden fazlası işsizlik ödeneğinden yararlanamamıştır." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, 100 günlük eylem planı ve aradan geçen 1 yılı aşkın sürede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışma yaşamı ile ilgili ortaya koyduğu hedeflerin hiçbirinin gerçekleşmediğini savundu.

Bakanlığın geçen yıl 103 milyar 91 milyon 801 bin lira ile üçüncü, bu yıl öngörülen 125 milyar lira ile ise ikinci en yüksek ödeneği alan bakanlık olduğunu hatırlatan Ağbaba, devasa bütçelere rağmen çalışma yaşamını ilgilendiren sorunlara yönelik hiçbir çözüm üretilmediğini iddia etti.

Bakanlığın 2018'in ağustos ayında açıkladığı 100 günlük eylem planında sendikalaşma oranının yüzde 21'e çıkarılma hedefinin yer aldığına dikkati çeken Ağbaba, "İşçi sendikalarının son istatistiklerine göre Bakanlığın bu hedefinin çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Temmuz 2019 verilerine göre sendikalaşma oranı yüzde 13,76 olarak belirlendi. Yani Türkiye'de çalışma yaşamı içerisinde yer alan her 100 işçiden 86'sının sendika üyeliği bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, Bakanlığın ilk hedefleri arasında yer alan "kadın, genç ve engellilerin daha fazla istihdama katılması için 1 milyar 84 milyon ilave destek sağlanması" ifadesinin son bir yıllık işsizlik verileri incelendiğinde hiçbir karşılığının olmadığının görüldüğünü savundu.

Türkiye'de işsizliğin son bir yılda 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişi olduğuna işaret eden Ağbaba, "Bakanlığın 1 milyar 84 milyon ilave ek desteği bir yıllık süreç içerisinde kadın ve genç istihdamına hiçbir katkısı olmadığı gibi Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında son bir yılda genç işsizliğin sürekli arttığı ikinci ülke olmuştur." ifadelerini kullandı.

- "Sorulara yanıt verilmiyor"

İşsizlik Sigorta Fonundan işçilerin dışında tüm işverenlerin yararlandığını öne süren Ağbaba, Eylül ayında işverene verilen destek 1,8 milyar lirayken, işsizlik ödeneği olarak ödenen tutarın 1 milyar lirada kaldığına dikkati çekti.

Ağbaba, eylül ayında patronların işsizlerden 800 milyon lira daha fazla ödenek aldığını belirterek, "Bakanlığın işsizlik ödeneğinden daha fazla kişinin yararlanması hedefi tutmamış aksine mevcut durumda İŞKUR'a kayıtlı 4 milyonu aşkın kişiden yalnızca 627 bin işsiz yararlanmıştır. Türkiye'de işsizlerin yüzde 80'inden fazlası işsizlik ödeneğinden yararlanamamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Son bir yılı aşkın süre içerisinde en az 2 bin 745 işçinin yaşamını yitirdiğini aktaran Ağbaba, Bakanlığın, çalışma yaşamını ilgilendiren konularla ilgili sorulara yanıt vermediğini ileri sürdü.

Sosyal Güvenlik Kurumunun 9 ay boyunca kendi tabanında yer alan verileri açıklamayarak güvenirliğine gölge düşürdüğünü kaydeden Veli Ağbaba, Sayıştay raporlarının da Bakanlığın usulsüzlüklerini gözler önüne serdiğini iddia etti.