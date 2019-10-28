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Türkiye Sağlık Federasyonu: Hekime şiddet kendi sağlığına şiddettir

Türkiye Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç: Hekimimize sahip çıkmalıyız. Hekimimize sahip çıkarsak toplum sağlımıza da sahip çıkmış oluruz"
 28 Ekim 2019 11:41
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Türkiye Sağlık Federasyonu: Hekime şiddet kendi sağlığına şiddettir

- Türkiye Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, Türk toplumunda hekime şiddet gibi bir konunun asla kabul görmeyeceğini belirterek, "Hekime şiddet kendi sağlığına şiddettir." dedi.

Başkan Dinç, 19'uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 10'uncu Ulusal Fleboloji Kongresi'ne katılmak için bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi'nin her iki yılda bir hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yapıldığını dile getiren Dinç, bu yılki kongreye Türkiye'den yaklaşık bin 500, yurt dışından ise 500'ü aşkın kişinin katıldığını söyledi.

Dinç, misafirlerin bir bölümünün ABD, Japonya ve Avrupa'dan geldiğini ifade ederek, "Yabancılar, Türkiye'deki üretim, hekimlerimizce yapılan tedavi yöntemlerini görmek, Türkiye'de üretilen ve dünyaya satılan ürünlerin neler olduğunu yerinde görmek üzere buraya katılıyor." diye konuştu.

- "Türkiye yapay kalp cihazını kendisi üretebiliyor"

Daha önceden bu kongrelere yabancıların çok fazla katılmadığını aktaran Dinç, şöyle devam etti:

"Artık yerli sanayimizle firmalarımızın Türkiye'de ilaç, aşı ve tıbbi cihaz alanında yaptıkları girişimlerle yurt dışı katılımlarımız da arttı. İnşallah Türkiye sağlık sektöründe kendi göbeğini kendisi kesen bir ülke durumuna gelecek. Şu an aslında Türkiye bu noktaya geldi. Türkiye, yapay kalp cihazını kendisi üretebiliyor, yapay damar üretebiliyor, kalp cerrahi malzemelerini kendisi yapabiliyor. Türkiye bu yolda da emin adımlarla gidiyor."

Dinç, önceden bu tarz kongrelerde yabancı ürünlerin fonksiyonlarını ve performanslarını değerlendirdiklerini, doçentlik ile profesörlük tezlerinin ağırlıklı bunlar üzerine yoğunlaştığını hatırlatarak, "Şu an geldiğimiz noktada biz neler yapıyoruz ve üretiyoruz, neleri başardık ve başarmamız gerektiğini konuşuyoruz." diye konuştu.

Dinç, iki gün önce bir istişare ve vizyon toplantısı yaptıklarını ve yaklaşık 30'un üzerinde yerli ürünün gündeme geldiğini söyledi. Yerli tıbbi ürünlerin hepsinin çok değerli olduğuna dikkati çeken Dinç, bunlardan, kanser tedavisinde kullanılan, beyinden pıhtı çıkartma cihazı ve geliştirilen varis sisteminin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin varis sistemi geliştirmede dünya çapında işlere imza attığının altını çizen Dinç, "Şu an Türkiye'deki tıbbi ürünler 63 ülkeye ihraç ediliyor ve bu ülkede bulunan doktorlar Türkiye'ye gelip bu ürünleri yerinde görerek, birebir kullanıcı ve üreticilerden bilgi alıyor." şeklinde konuştu.

- "Hekime şiddet kendi sağlığına şiddettir"

Türkiye Sağlık Federasyonu Başkanı Dinç, Türkiye'de tüm bireylerin atasına, babasına, anasına ve sağlığına katkıda bulunan insanlara şükür ve teşekkür ettiğinin altını çizdi.

"Hekime şiddet, kendi sağlığına şiddettir." diyen Dinç, hekimlerin insanlara reçete yazdığını, ameliyat yaptığını ve toplumun ruh ve beden sağlığıyla ilgilendiğini söyledi.

Dinç, Türk toplumuna hekimlere şiddet gibi bir davranışın asla yakışmayacağını vurgulayarak, "Biz hekimimize sahip çıkmalıyız. Hekimimize sahip çıkarsak toplum sağlımıza da sahip çıkmış oluruz. Bu yüzden ataerkil bir Türk toplumu olarak hekimlerimize saygı duyar, başımızın üzerinde de taşırız." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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