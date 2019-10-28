Öğretmen, öğrenci ve veliyi darp etti iddiasına inceleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir öğretmenin öğrencisini ve veliyi darbettiği iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulunda öğrenim gören 8'inci sınıf öğrencisi E.Ç. ile babası T.Ç. darp raporu alarak Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Şikayet dilekçesinde öğretmen Ş.A'nın, bahçedeki pet şişeye tekme atması üzerine E.Ç'den yere çökmesini istediği, sonra da başına yumruk attığı öne sürüldü. Ş.A'nın, kaçan öğrenciyi öğretmenler odasında da darbettiği iddia edildi.

Durumu öğrenen öğrencinin babası T.Ç'nin okula geldiği, E.Ç'yi hastaneye götürürken Ş.A'nın tekrar yanlarına gelerek saldırıda bulunduğu öne sürüldü.

Darp iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünün inceleme başlattığı öğrenildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 8'inci sınıf öğrencisi E.Ç.'nin babası Tanju Ç. (40), okulun beden eğitimi öğretmeni Ş.A. hakkında, oğlunu pet şişeye tekme attığı için dövdüğü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre çocuğunu okuldan almaya giden babaya da saldıran öğretmen Ş.A., 'Bu okulda artık Ş.A. var, çocuğun kaydını sildireceksiniz' diyerek tehdit savurdu.



Olay, 25 Ekim'de, Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi E.Ç.'nin, iddiaya göre, okul bahçesinde ders yapılırken pet şişeye tekme atmasına kızan beden eğitimi öğretmeni Ş.A., tüm öğrencilerden olduğu yere çökmesini istedi. Bu sırada E.Ç. de Ş.A.'ya yakın yere çöktü.

E.Ç., öğretmeninin başına yumruk ve vücudunun çeşitli yerlerine de tekme atması sonrası koşarak, rehber öğretmeninin odasına gitti. Rehber öğretmenine durumu anlatırken Ş.A., bu kez odaya gelip, tekrar E.Ç.'yi dövmeye başladı. Öğretmenlerin müdahalesiyle Ş.A., odadan götürüldü.

OKULA GELEN BABAYA DA SALDIRDI

Durumun bildirilmesi üzerine E.Ç.'nin babası Tanju Ç., okula geldi. E.Ç., sınıftan okul çantasını alıp, hastaneye gitmek için hazırlandıkları sırada Ş.A. yine yanlarına geldi. Baba Tanju Ç.'ye de saldıran Ş.A., okul aile birliği üyelerinin ve öğretmenlerin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı. Baba- oğul, hastaneye giderek, darp raporu aldı.

Olay hakkında konuşan Tanju Ç., "Çocuğum okula gitmeye korkar oldu. Beni arayıp okula gelmemi, çocuğumun darbedildiğini söylediler. Okula gelip polis çağırdığımızda okul müdürü, polislerin çok yoğun olduğu gerekçesiyle gelemediğini söyledi. Böyle saçmalık görmedim" dedi.

'ÇOCUĞUNUZUN KAYDINI SİLDİRECEKSİNİZ' DEMİŞ

E.Ç. de öğretmeninin genel olarak çok sinirli olduğunu öne sürerek, "Arkadaşlarım pet şişeyi ayaklarında gezdiriyorlardı, ben de tekme vurdum sonra öğretmenimiz, hepimize 'Çökün' dedi. Ben de onun dizinin dibine çöktüm. Başıma yumruk attı ve daha sonra da tekmeler savurmaya başladı.

Ben de kaçıp, rehber öğretmenimizin odasına gittim. Takip edip, geldi ve burada da beni dövmeye devam etti. Diğer öğretmenlerimiz araya girip, ayırdı. Babamla birlikte okuldan çıkarken, 'Bu okulda artık Ş.A. var, çocuğunuzun kaydını sildireceksiniz' diye bağırmaya başladı. Çok korktum" diye konuştu.