Saadet Partisi'nden Trump'a mektup
|28 Ekim 2019 12:18
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Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup gönderdi.
Sevim, Sirkeci Büyük Postane önünde mektubu basınla paylaştı.
Bugüne kadar "Bana ne Amerika'dan." diyen bir ses beklediklerini belirten Sevim, "Fakat o sesi duyamadık, biz Trump'ın başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere 82 milyon halkımızı aşağılayan bu mektubuna cevap vermek için burada toplandık." dedi.
Sevim, daha sonra mektupta yer alan şu ifadeleri okudu:
"Sayın Başkan duyduk ki, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı nezdinde necip halkımıza karşı kabul edilemez ifadeler kullanmışınız. Elin terörist başına general demiş, Cumhurbaşkanımız ile aynı mektupta zikretmişsiniz. Mektubunuzda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına karşı küstahça ifadelere yer vermişsiniz. Biz size aynı dilden cevap veremeyiz. Biz sizinle, aynı dili konuşamayız. Buna medeniyetimiz müsaade etmez.
Ancak Erbakan Hocamızın talebeleri olarak da böyle bir saygısızlık karşısında, asla susup oturamayız. Siz, tarihi bile olmayan bir devletsiniz. Bizim ise şanlı bir tarihimiz var. Haktan ve mazlumdan yana nice kahramanlıkları barındıran mazimiz var. Biz, mesele mukaddesat olduğunda tüm farklı düşüncelerimizi bir kenara bırakırız. Milletçe bir olur, 82 milyon tek yürekte atarız. Bütün ümmet bir olur, gereken neyse onu yaparız. Bilmiyorsanız, açın tarih kitaplarını. Okuyun ve öğrenin. Öğrenin ki, bir daha böyle bir şey yapmayı aklınızın ucundan dahi geçiremeyin. Bilin ve unutmayın. Bu aziz millete kovboyluk sökmez."
Açıklamadan sonra Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim ve partililer, ABD başkanı Donald Trump'a mektubu gönderdi.
Saadet Partisi teşkilat mensupları da Trump'a tepki için döviz ve pankartlarla açıklamaya destek verdi.
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