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Çeyrek altın ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.854,00 lira oldu
 28 Ekim 2019 12:31
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.854,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,50 279,70 278,20 278,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.842,00 1.863,00 1.833,00 1.854,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 255,00 259,00 253,70 257,70
Lira(Tam) Ziynet 1.800,00 1.820,00 1.792,00 1.812,00
Yarım Ziynet 900,00 910,00 896,00 906,00
Çeyrek Ziynet 450,00 455,00 448,00 453,00
Anadolu Ajansı
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