MEB'den 'Rotary Okulda Projesi'ne destek' iddiasına yalanlama
Milli Eğitim Bakanlığı: Bazı medya organlarında yer alan, Bakanlığımızın 'Rotary Okulda Projesi'ne destek verdiği' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız tarafından bu konuda il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen bir talimat bulunmamaktadır"
|28 Ekim 2019 12:53
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Rotary Okulda Projesi'ne destek verildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
MEB'den yapılan bilgilendirmede, "Bazı medya organlarında yer alan, Bakanlığımızın 'Rotary Okulda Projesi'ne destek verdiği' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız tarafından bu konuda il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen bir talimat bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
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