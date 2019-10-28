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MEB'den 'Rotary Okulda Projesi'ne destek' iddiasına yalanlama

Milli Eğitim Bakanlığı: Bazı medya organlarında yer alan, Bakanlığımızın 'Rotary Okulda Projesi'ne destek verdiği' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız tarafından bu konuda il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen bir talimat bulunmamaktadır"
 28 Ekim 2019 12:53
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MEB'den 'Rotary Okulda Projesi'ne destek' iddiasına yalanlama

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Rotary Okulda Projesi'ne destek verildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

MEB'den yapılan bilgilendirmede, "Bazı medya organlarında yer alan, Bakanlığımızın 'Rotary Okulda Projesi'ne destek verdiği' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız tarafından bu konuda il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen bir talimat bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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