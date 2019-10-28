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CHP'den 'yerli uçak' açıklaması

Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: Yerli ve milli uçak projesi, iktidarın popülist seçim vaadi olarak ortaya attığı ve gerçekleştiremediği projelerden yalnızca biri. AKP temsilcileri vaatlerini unutmuş olabilirler ama biz unutmadık
 28 Ekim 2019 13:23
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CHP'den 'yerli uçak' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Yerli ve milli uçak projesi, iktidarın popülist seçim vaadi olarak ortaya attığı ve gerçekleştiremediği projelerden yalnızca biri. AKP temsilcileri vaatlerini unutmuş olabilirler ama biz unutmadık." ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, yazılı açıklamasında, AK Parti'nin 2015 yılında "29 Ekim 2019'da ilk uçuşunu yapacağını" söylediği yerli uçağın fabrikasının dahi kurulamadığını belirtti.

İktidarın popülist seçim vaadi olarak başlayıp rafa kalkan projelerinden birinin de yerli uçak olduğunu savunan Adıgüzel, "Projenin tamamen yerli ve yeni bir tasarım olduğu iddiası da en başından beri asılsızdı. Öncelikle proje Özmen ailesinin sahip olduğu Amerikalı Sierra Nevada Corporation (SNC) şirketi ile ortak yapılacaktı." görüşünü savundu.

İktidarın gerçekleşmeyen vaatlerinin faturasını vatandaşların ödediğini öne süren Adıgüzel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerli ve milli uçak projesi ne yazık ki 17 yıllık AKP iktidarın popülist seçim vaadi olarak ortaya attığı ve gerçekleştiremediği projelerden yalnızca biri. AKP temsilcileri vaatlerini unutmuş olabilirler ama biz unutmadık. Çünkü AKP'nin popülist seçim vaatlerinin faturasını vatandaşımız ödedi, ödemeye de devam ediyor. Ayakları yere basmayan, yalnızca bir seçim vaadi olarak ortaya atılan bu projeler nedeniyle oluşan kamu zararının hesabını kim verecek?

Bu projelere milyarlarca kamu kaynağı aktarıldı. İktidar temsilcileri bu projelere aktardığı kaynağın hesabını vermeli."
Anadolu Ajansı
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