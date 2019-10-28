Meteorolojiden 3 bölge için sağanak uyarısı
|28 Ekim 2019 13:27
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Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın hava Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Kars, Ardahan, Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olacağı tahmin edilirken, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus öngörülüyor.
Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.
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