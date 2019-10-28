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Öğrenciler okudukları okulu boyadı

Siirt'te ortaokul öğrencileri, eğitim gördükleri okullarının duvarlarını boyadı
 28 Ekim 2019 13:35
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Öğrenciler okudukları okulu boyadı

Siirt Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndaki öğretmen ve öğrenciler okulun duvarlarını boyayarak, eğitim gördükleri alanın güzel bir görünüm kazanmasını sağladı.

Okulu daha güzel bir görünüme kavuşturmak için boyama çalışması yaptıklarını belirten okulun görsel sanatlar öğretmeni Dilek Bora, öğrenci ve öğretmenlerle başlattıkları okulu boyama çalışmasının bitmesiyle beraber görsel anlamda okulun desenlerle rengarenk bir görünüme sahip olacağını söyledi. Bora, "Buraya geldiğim zaman çok mutlu ve heyecanlı bir şekilde başladım. Baktım duvarlarda renkler daha az, okulu renklendirmek istedim. İdare çalışanlarıyla beraber okulu renklendirme kararı aldık. Çocuklar okul dışında derslerini aksatmayacak şekilde gönüllü olarak bizimle hem boyama yapıyor hem de stres atıyor. Aynı şekilde görsel sanatlar anlamında kendini geliştirmiş oluyorlar. El becerilerini geliştirmiş oluyorlar. Yardımcı oluyorlar bana çocuklarla hem duvarları boyuyoruz hem de resimler çiziyoruz. Türkiye'nin tanıtımı için Türkiye siluetine başladık. Beraber bu çalışmayı tamamladıktan sonra okulun farklı duvarlarını boyamaya devam edeceğiz" dedi.

Okulu boyamanın eğlenceli olduğunu belirten 8. sınıf öğrencisi Kerem Dündar adlı öğrenci ise, "Burada hocamızla beraber boyama yapıyoruz. Etkinlik oluyor bizim için, güzel ve eğlenceli bir çalışma" diye konuştu.

Yasin Nazlıer adlı öğrenci ise, "Görsel sanatlar dersinde Dilek hocamızla beraber bir etkinlik olsun diye duvarları, demirleri boyuyoruz. Okulumuza ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yardımda bulunuyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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