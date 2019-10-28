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İşe geç gelenleri binaya almayan Başkan'dan açıklama

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili: (İşe geç kalan personelin belediye binasına alınmaması) Mesai başlama saatinden 10 dakika geç gelen kabul edilebilir. Bu saatten sonra gelenlerin hiçbirini işe aldırmayacağım ve haklarında da mutlak surette rapor tutacağım. Tespitlerini giriş noktasındaki kameradan yaptıracağım
 28 Ekim 2019 13:54
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İşe geç gelenleri binaya almayan Başkan'dan açıklama

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Mesai başlama saatinden 10 dakika geç gelen kabul edilebilir. Bu saatten sonra gelenlerin hiçbirini işe aldırmayacağım ve haklarında da mutlak surette rapor tutacağım. Tespitlerini giriş noktasındaki kameradan yaptıracağım." dedi.

Vergili, işe geç gelen personelin belediye binasına alınmamasına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun zamandan bu yana çalışanları işe geç kalmamaları konusunda uyardığını söyledi.

İşçi ve memurların belli bir düzen ve disiplin içerisinde çalışmasının şart olduğunu vurgulayan Vergili, "Bizim işimiz orada o saatte hizmet etmek. Defalarca uyardım. İnsanların hatalarını yakalamak hoşuma giden bir olay değil ama bunu bir düzene sokmanız gerekir diye defalarca uyardım." diye konuştu.

Vergili, uyarının dikkate almadığını dile getirerek, "Personelin zamanında işbaşı yapmadığını biliyorum ve görüyorum. Böyle bir uygulama yaparak inşallah bundan sonra arkadaşların daha hizmete yönelik çalışmaları olur. Kimseyi birbirinden ayırmadan işe geç gelenlerin hepsi hakkında da gereken işlemi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Personelin üçte ikisinin zamanında işe gelmediğini aktaran Vergili, "Mesai saatinden 10 dakika geç gelen kabul edilebilir. Bu saatten sonra gelmeyenlerin hiçbirisini işe aldırmayacağım ve haklarında da mutlak surette rapor tutacağım. Tespitlerini giriş noktasındaki kameradan yaptıracağım." şeklinde konuştu.

- "İşe geç gelenlerin müeyyideleri bellidir"

Tüm-Bel-Sen Karabük Şube Başkanı Ahmet Avdancı da sabah 08.30'dan sonra işe gelen belediye personelinin işe alınmadığını, kamu hizmetinde yaptırımların belli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Saat 08.30'da mesaimiz başlıyor. Personelin ne zaman mesaiye başladığı giriş kartlarımızda yazılıdır. 657'de işe geç gelenlerin müeyyideleri bellidir. Uyarı cezasından başlayarak ihraca kadar giden bir süreç vardır. Belediye başkanımızın kesinlikle belediye personeline art niyetli bir tavrının olduğuna inanmıyoruz ama burada vatandaşın hizmet alma hakkının engellendiğini düşündük. Arkadaşlarımız çekince içinde belediyenin etrafında mesaiye başlayabilmek için bekliyor."

Belediye başkanı, işe geç kalanları binaya almadı
Anadolu Ajansı
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