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Kaymakam ve belediye başkanı sokakları temizledi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Kaymakam Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı çevre temizliğine dikkati çekmek için cadde ve sokaklarda çöp topladı
 28 Ekim 2019 13:59
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Kaymakam ve belediye başkanı sokakları temizledi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Kaymakam Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı çevre temizliğine dikkati çekmek için sokak temizliği yaptı.

İlçede gerçekleştirilen "Nizip'i Seviyorum, Çevremi Temiz Tutuyorum" kampanyası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Şahin ve Sarı, kurum amirleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla cadde ve sokaklardaki çöpleri topladı.

Yaklaşık 2 kilometre boyunca süren ve Nizip Millet Bahçesi'nde sona eren temizlik çalışmasında çok miktarda çöp toplandı.

Şahin ve Sarı temizlik yaparken, çevredeki vatandaşlara ve esnafa da çevre duyarlılığı konusunda uyarılarda bulundu.

Kaymakam Kemal Şahin, etkinliğin sonunda yaptığı açıklamada, çevre temizliğine dikkati çekmek için böyle bir çalışma yaptıklarını anlatarak, "Yapılacak bu tür programlarla Nizip'in daha temiz olmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Projede emeği geçen, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı da vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşamalarını hedeflediklerini ve Nizip Belediyesi, Nizip Kaymakamlığı ve Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak farkındalık oluşturulması amacıyla kampanya düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Sarı, "Çevre temizliğini artık şehrimizde oturtmamız ve bugün burada başlattığımız kampanya ile tüm dünyaya örnek olmamız gerekiyor. Bizler yerlerde çöpler görmediğimiz, daha temiz bir kentte yaşamayı arzuluyoruz. Bunun için de herkesin katkı ve desteğini bekliyoruz. Bu tür etkinliklerimiz devam edecektir." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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