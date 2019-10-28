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FETÖ elebaşının yeğeni hakkındaki suçlama belli oldu

Sahte kimlikle yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen'in, 2014 yılında örgüt elebaşının talimatına paralel olarak Bank Asya'da ilk defa hesap açtırıp 75 bin lira yatırdığı tespit edildi
 28 Ekim 2019 14:15
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FETÖ elebaşının yeğeni hakkındaki suçlama belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen'in, örgüt elebaşının "Bank Asya'ya para yatırın" talimatı üzerine 2014 yılında ilk defa hesap açtırarak 75 bin lira yatırdığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen sevk yazısında 24 Ekim 2019 günü 23.30 sıralarında Beykoz'da yapılan kontrollerde, bir kadının Zeynep Setenay Özcan adına tanzim edilmiş üzerinde kendi fotoğrafı olan kimlikle yakalandığı belirtildi.

Sevk yazısında, kimliğin sahte olduğu, yakalanan kişinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen olduğu belirtilerek, şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden bir soruşturma bulunduğu kaydedildi.

Şüphelinin 19 Nisan 2014 tarihinde Bank Asya'da ilk defa hesap açtırarak 75 bin lira yatırdığının tespit edildiği vurgulanan sevk yazısında, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin sahte kimlik bulundurması, kamuoyunda örgüt liderinin 'Bank Asya'ya para yatırın' talimatı olarak bilinen talimattan sonra Bank Asya'ya ilk defa hesap açtırarak talimata paralel şekilde eylemde bulunduğu ve bu hali ile şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedenlerinin bulunduğu anlaşılmıştır."

FETÖ elebaşının yeğeni tutuklandı
Anadolu Ajansı
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