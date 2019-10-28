FETÖ elebaşının yeğeni hakkındaki suçlama belli oldu
|28 Ekim 2019 14:15
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen'in, örgüt elebaşının "Bank Asya'ya para yatırın" talimatı üzerine 2014 yılında ilk defa hesap açtırarak 75 bin lira yatırdığı tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen sevk yazısında 24 Ekim 2019 günü 23.30 sıralarında Beykoz'da yapılan kontrollerde, bir kadının Zeynep Setenay Özcan adına tanzim edilmiş üzerinde kendi fotoğrafı olan kimlikle yakalandığı belirtildi.
Sevk yazısında, kimliğin sahte olduğu, yakalanan kişinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen olduğu belirtilerek, şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden bir soruşturma bulunduğu kaydedildi.
Şüphelinin 19 Nisan 2014 tarihinde Bank Asya'da ilk defa hesap açtırarak 75 bin lira yatırdığının tespit edildiği vurgulanan sevk yazısında, şunlar kaydedildi:
"Şüphelinin sahte kimlik bulundurması, kamuoyunda örgüt liderinin 'Bank Asya'ya para yatırın' talimatı olarak bilinen talimattan sonra Bank Asya'ya ilk defa hesap açtırarak talimata paralel şekilde eylemde bulunduğu ve bu hali ile şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedenlerinin bulunduğu anlaşılmıştır."FETÖ elebaşının yeğeni tutuklandı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Van'da terör operasyonu: 1 gözaltı
28 Ekim 2019 17:22
|Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi
28 Ekim 2019 16:49
|Generalin derdest edilmesi talimatını firari albay vermiş
28 Ekim 2019 16:22
|Nevşehir'de FETÖ'den 1 kişi tutuklandı
28 Ekim 2019 15:21
|Terörist Ferhat Abdi Şahin hakkındaki iade talebinin gerekçesi
28 Ekim 2019 14:54
|'YPG'liler para karşılığında DEAŞ'lıları serbest bırakıyor'
28 Ekim 2019 14:35
|FETÖ elebaşının yeğeni tutuklandı
28 Ekim 2019 13:04
|Sözcü gazetesi hakkındaki davada mahkeme yeniden mütalaa istedi
28 Ekim 2019 12:22
|DEAŞ ile irtibatlı yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı
28 Ekim 2019 10:23
|Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
28 Ekim 2019 09:12