'Devlet kapasitesinin üzerinde adamı istihdam ediyor'
|28 Ekim 2019 14:24
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İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na fahri doktora ünvanı verdi.
İSTE kampusunda düzenlenen törende konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin önemine değindi.
Dünyada milletlerin gücünün topla, tüfekle değil, girişimcileriyle ölçüldüğünü ifade eden Başkan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:
"Sovyetler Birliği bir tane silah sıkılmadan, top atılmadan bomba yemeden yerle bir oldu. Hepimiz için müthiş bir sürpriz oldu. Niye yıkıldı biliyor musunuz? Girişimcilik yoktu ondan. Girişimciliğin geldiği yere iki tane şey gelir. Rekabet, rekabet de kaliteyi getirir ve fiyat ucuzluğunu getirir. Sovyetler Birliği'nin de esas çöküş nedeni buydu. Bugün bakıyorsunuz dünyanın en zengin 20 ülkesi, dünyanın en girişimci 20 ülkesidir. Dünya öyle bir hale geldi ki artık herkes girişimci ithal eder hale geldi. Bırakın kendi girişimcilerini, girişimci ithal ediyorlar. Teknolojide öne çıkıyor. Zaten kültürlerin bir araya gelmesiyle çıkıyor. Bugün Silikon Vadisine baktığımız zaman girişimcilerin yüzde 51'i Amerika Birleşik Devletleri dışında doğmuş. Çalışanların yüzde 65'i Amerika Birleşik Devletleri dışında doğmuştur. Yani her ülke girişimci ithal etme yarışı içerisindedir."
- "Devlet zaten kapasitesinin üzerinde adamı istihdam ediyor"
Ülke olarak bakıldığı zaman en önemli sorunun işsizlik olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, bunun da çözümünün girişimcilikten geçtiğini ifade etti.
"Devlet zaten kapasitesinin üzerinde adamı istihdam ediyor." diye Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Girişimcinin bir okulu yok. Girişimciliği ders olarak okutuyor olmamız lazım. Girişimci sınırlarını aşan kişidir. Genç kardeşlerim girişimcilik için hayal kurmak çok önemlidir. Her şey hayalle başlıyor. En özgür olduğunuz alan hayallerinizdir. Hayal kurmaktan sakın korkmayın. Hayatınızın diğer alanlarında hep kısıt vardır. Tek kısıtlı olmayan yer hayalleriniz. Hayalleri kurmak girişimci olmak için yeterli değil. O hayallerden hedefler ortaya çıkartmak lazım. Eğer hedef koyamazsak hayalperest oluruz."
İSTE Rektörü Türkay Dereli de üniversitenin son yıllarda kurulan üniversiteler arasında dikkati çekici ve yükselen bir grafik sergilediğini söyledi.
Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu'na "İnovasyon, girişimcilik ve teknoloji yönetimi" alanında fahri doktora diploması takdim edildi.
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