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'YPG'liler para karşılığında DEAŞ'lıları serbest bırakıyor'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG'lilerin para karşılığında DEAŞ'lıları serbest bıraktığı bilgileri geliyor. Terör örgütünden başka birşey beklenmez
 28 Ekim 2019 14:35
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'YPG'liler para karşılığında DEAŞ'lıları serbest bırakıyor'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi etkisiz hale getirdiği İdlib'deki operasyona Türkiye'nin verdiği katkıya ilişkin, "Terörle mücadele anlayışımız çerçevesinde ve ayrıca müttefiklik ve stratejik iş birliği ruhuyla Türkiye de burada hareket etmiştir. Öncesinden bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunulmuştur." dedi.

Çavuşoğlu ve Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa, Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi etkisiz hale getirdiği operasyona Türkiye'nin katkısının ne olduğuna ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar sahada terör örgütlerinin hepsiyle mücadele ettiği yanıtını verdi. Türkiye'nin DEAŞ ile de göğüs göğüse çarpıştığını ve 4 binden fazla DEAŞ mensubunu etkisiz hale getirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, DEAŞ ile mücadeleye bundan sonra da devam edileceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu konuda gerekli açıklamayı yaptığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Milli Savunma Bakanlığımız da Trump'ın açıklamasından önce, bu konudaki iş birliğiyle ilgili açıklama yaptı. Terörle mücadele anlayışımız çerçevesinde ve ayrıca müttefiklik ve stratejik iş birliği ruhuyla Türkiye de burada hareket etmiştir. Öncesinden bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunulmuştur. Zaten detaylarıyla ilgili açıklamayı da Milli Savunma Bakanlığımız ve istihbaratımız yapıyor. Bu nedenle Trump Türkiye'ye teşekkür etmiştir."

- "Sahada varız, askerimiz orada"

Türkiye'nin, DEAŞ ve YPG/PKK gibi terör örgütleriyle mücadelesinin süreceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "YPG'lilerin Barış Pınarı Harekatı'nı da bahane ederek DEAŞ'lıları para karşılığında serbest bıraktığına dair duyumlar geliyor. Bunları da takip ediyoruz ve inceliyoruz. Zaten bir terör örgütünden de başka bir şey beklenmez." diye konuştu.

Çavuşoğlu ayrıca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmemeleri halinde Türkiye'nin teröristleri temizleyeceğini anlatarak, "Varsa çıkmayan, bunu temizleriz. Bu anlamda, (Barış Pınarı) Harekata ara verdik ya da o bildirimden sonra durdurduk demek, burada kalan teröristlere karşı hiçbir şey yapmayacağız anlamına gelmez. Zaten sahada biz varız, askerimiz orada, geri çekilme yok." dedi.
Anadolu Ajansı
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