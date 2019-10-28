Denizden bir kamyon dolusu otomobil lastiği çıktı
|28 Ekim 2019 14:46
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Antalya'da düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinde su altından bir kamyon dolusu otomobil lastiği çıkarıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesince organize edilen deniz dibi temizliği etkinliği, Kaleiçi Yat Limanı'nda gerçekleştirildi.
Dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları kendilerine eşlik eden teknelere bıraktı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte, deniz dibinden bir kamyon dolusu otomobil lastiği ve atık çıkarıldı.
Etkinlikte dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yat limanını "kentin misafir odası" olarak nitelendirdi.
Atıkların su sirkülasyonunu önleyip liman suyunun temiz görünmesine engel olduğunu belirten Gökoğlu, "Deniz dibinde çok miktarda lastik var. Bir kısmını çıkardık. Temizleme çalışmalarımız devam edecek." dedi.
Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Nuri Nar ise deniz kirliliği konusunda başta tur teknesi sahipleri olmak üzere limanı kullanan vatandaşların duyarlı davranması gerektiğini ifade etti.
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