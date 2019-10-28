Müge Anlı: Burası Birleşmiş Milletler değil, ben özür dilemem

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Zazaca konuşan bir kadını "anlaşılmayan bir dilde" konuştuğu gerekçesiyle yayından alan Müge Anlı, eleştirilere cevap verdi.

Anlı, bugün yaptığı yayında eleştirilere "Keşke ben bu dili bilseydim ama bu durumun benimle de alakası yok, Yukarıda rejinin bilmesi lazım ama burası Birleşmiş Milletler değil. Burada her dilden tercüman yok yani" ifadesiyle cevap verdi.

Anlı, sözlerine şöyle devam etti:

Keşke böyle bir imkanımız olsaydı. Bu Zazacaya karşı yapılmış bir şey değil. Biz Türkçe yayın yapıyoruz. Önceden planlanmış bir şey olsaydı yine tercüman tutardık. Yarın bir gün bir şey söylese, kurumlarımız hakkında olumsuz konuşsa bu sefer de "Böyle konuşturttunuz" diyeceksiniz. Ne yapabilirim? Siz kendinizi benim yerime koyun. Empati denilen şey budur yani. Şu insanlara yardım etmekten başka ne gibi bir gayemiz var?

Kendisine "Özür dile" şeklinde baskı yapıldığını söyleyen Anlı, "Ben özür dilemem! Neden dilemem biliyor musunuz; çünkü bir şey söylemedim. Benim Zazalara karşı bir şey söylemem bir kenara söyletmem de zaten. Niye söyleteyim? Yıllarca aynı topraklarda yaşadık, kız aldık kız verdik. Aşık olduk biz Zaza'ya. Rica ederim, nasıl olayları buraya getiriyorsunuz" ifadelerini kullandı.