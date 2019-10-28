Konserveleri 'Gençler Gönderdi'
|28 Ekim 2019 15:15
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Van'ın Erciş ilçesinde Gençlik Merkezi gönülleri, oluşturdukları hobi bahçesinde yetiştirdikleri sebzeleri konserve yaparak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.
Gönüllü gençler, kurumun bahçesinde yetiştirdikleri sebzeleri konserve yapmak amacıyla topladı. Gençler, bu sebzeler ile hayırseverlerin bahçelerinden getirdikleri ürünleri kazanlara doldurarak, odun ateşinde kaynattı.
Hazırladıkları konserveyi "Gençler Gönderdi" etiketini yapıştırdıkları kavanozlara dolduran gönüllüler, konserveleri önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.
Erciş Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2019 yılının "Gönüllülük Yılı" ilan edildiğini anımsattı.
Bu kapsamda gençlerle hobi bahçesi oluşturarak sebze yetiştirdiklerini anlatan Taşdemir, şöyle konuştu:
"Amacımız bu sebzelerimizi konserve yaparak ihtiyaç sahiplerine dağıtmaktı. Gençlerimizle hobi bahçemiz ve farklı tarlalardan topladığımız sebzeleri bugün gençlik merkezimizin bahçesinde konserve haline getirerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Gençlerimize gönüllülük faaliyetlerini aşılamayı ve iyiliksever bir gençliğin yetişmesi için katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Paylaşan ve çevresine duyarlı ihtiyaç sahibi vatandaşları gözeten bir gençliğin yetişmesi için çaba gösteriyoruz."
Gençlik Merkezi Gönüllü Lideri Ayşegül Sevinç de çalışmada yer aldığını aktararak, "Onların mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu edecektir. Gönüllük kapsamında yaptığımız bu tür çalışmalardan aldığımız güzel tepkiler bizi mutlu etmişti. Gençlik merkezi olarak bu tür faaliyetler yapmaya devam edeceğiz." dedi.
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