1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çocuklar için 63 metre uzunluğundaki duvarı renklendirdiler

Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki "Çocuk Evleri"ni çevreleyen 63 metre uzunluğundaki bahçe duvarına resimler çizdi
 28 Ekim 2019 15:45
Yazdır
Çocuklar için 63 metre uzunluğundaki duvarı renklendirdiler

Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki "Çocuk Evleri" sitesini çevreleyen 63 metre uzunluğundaki bahçe duvarını resimlerle süsledi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, evlerde kalan çocuklara destek olmak isteyen 50 öğrenci, okul yönetiminin de desteğiyle Çocuk Evleri'nin ihata duvarında yağlı boya resim çalışması yaptı.

Duvara, tarihi Murat Köprüsü, aile, çiçek ve çocuk resimleri çizerek çocuklara daha renkli bir ortam oluşturan öğrenciler, Türk bayrağına selam duran bir çocuğun resmiyle de Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe selam gönderdi.

Çalışmaları inceleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çocuk Evleri'nin ihata duvarına çocukların dünyasını ve kentin tarihi yerlerini yansıtan resimlerin çizildiğini belirtti.

Çocukların psiko-sosyal dünyasına inmek, haklarını içeren birçok figürü duvarlara yansıtarak çevrelerini güzelleştirmek istediklerini belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız burada bir mesaj da verdi. Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere selam vermek amacıyla Türk bayrağımız ve bayrağa selam duran çocuğumuzun resmini çizdiler. Bu da çok anlamlı oldu. Çocuklarımızın milli ve manevi değerleri özümseyerek yetiştiğini gösteriyor."

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Seher Çelik de çocukların boş duvara bakmaması için bu çalışmayı yaptıklarını vurguladı.

Çelik, amaçlarının çocukların hayallerini güçlendirmek olduğunu dile getirerek, "Burada sosyal içerikli, çocukları ve bizi anlatan resimler çiziyoruz." dedi.

Öğrenciler, çalışmanın ardından Türk bayrağı önünde Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe selam gönderdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İlkokulda tepki çeken görüntüler
28 Ekim 2019 15:36		 Meslek lisesi öğrencileri hem üretiyor, hem de harçlıklarını çıkarıyor
28 Ekim 2019 14:29
Türk ve ABD ordusuna hizmet etti, şimdi öğrencilerin emrinde
28 Ekim 2019 14:11		 Öğrenciler okudukları okulu boyadı
28 Ekim 2019 13:35
Resim öğretmenleri fırçalarıyla okulları renklendiriyor
25 Ekim 2019 13:48		 Ağrılı öğrencilerden ay yıldızlı koreografi
24 Ekim 2019 23:33
Bursa'daki ilkokulun 2 projesine AB'den destek
24 Ekim 2019 13:52		 Durakta bekleyen vatandaşlara matematiği sevdirecek
23 Ekim 2019 19:43
Türkiye'nin 'En İyi Küresel Üniversitesi' dünyada ilk 200'de
23 Ekim 2019 14:19		 Polis motosikletini yağmurdan koruyan öğrenciye ödül
23 Ekim 2019 13:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:55 - Ahmet Hakan'dan Fatih Portakal'a tepki! "Bunca cehaletine rağmen..."17:48 - Ormanlık alanda öğrenciler arasında bıçaklı kavga17:43 - Cumhurbaşkanlığı, Cem Yılmaz'a davetiye gönderdi17:34 - Kapalıçarşı'da o tabela kitabeyi hala kapatıyor17:28 - İlkokuldaki tepki çeken görüntülere soruşturma17:22 - Van'da terör operasyonu: 1 gözaltı17:18 - Dere yatağına düşen öğrenci servisinin kadın sürücüsü öldü17:10 - Dövizde gün sonu fiyatları17:08 - Polis memuru eşini ve kayınvalidesini silahla öldürdü17:04 - Sezgin Tanrıkulu'nun protokol merakı
16:58 - Hakkari Valiliğinden 'özel güvenlik bölgesi' açıklaması16:55 - Zatürreden gitti, organlarının ters yönde olduğu anlaşıldı16:49 - Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi16:42 - HDP'li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma16:34 - Bir annenin feryadı... Vicdansızlar16:22 - Generalin derdest edilmesi talimatını firari albay vermiş16:07 - HDP binasına güvenlik kamerası takıldı, aileler suç duyurusunda bulundu16:00 - Bakan Gül, uçakta karşılaştığı öğrencileri makamında ağırladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmayı nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Belediye başkanı, işe geç kalanları binaya almadı
Türkiye siber saldırı altında, iki kurumdan açıklama
ÖSYM'den 'sınav ücreti' açıklaması
Kamuda performans-kariyer sistemi kuruluyor
Emniyet Müdürü'ne 'fuhuşa yardım'dan dava... Haftalık 7500 TL rüşvet
FETÖ'cü subayınn beraat kararı sohbete takıldı
İşe geç gelenleri binaya almayan Başkan'dan açıklama
Memurlar ve işçiler arasında 13 önemli fark
Polis memuru 'Oğluma iyi bakın' dedi ve intihar etti
İki polis, araçta kaçak sigara ile yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sakallı kızlar 2
27.10.2019 beşiktaş vs galatasaray maçı 1
çok güzel hareketler bunlar 2
sınavları maliyetine yapıyoruz 2
Türkiye'nin UEFA puanı 1
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 1
eğitim kalitesi 2
Burak Yılmaz 1
sonbahar ve hüzün 2
medya 5
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam