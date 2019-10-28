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HDP binasına güvenlik kamerası takıldı, aileler suç duyurusunda bulundu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 56 gündür oturma eylemine devam eden aileler, HDP'liler tarafından parti binası etrafına takılan güvenlik kameralarına tepki göstererek suç duyurusunda bulundu
 28 Ekim 2019 16:07
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HDP binasına güvenlik kamerası takıldı, aileler suç duyurusunda bulundu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 56 gündür oturma eylemine devam eden aileler, HDP'liler tarafından parti binası etrafına takılan güvenlik kameralarına tepki göstererek suç duyurusunda bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 56 gündür oturma eylemine devam eden aileler, HDP'liler tarafından parti binası etrafına takılan güvenlik kameralarına tepki gösterdi. Aileler, çocuklarının görüntülerinin bulunduğu eski kamera görüntülerinin yok edildiğini, yeni kameralarla Kandil'e yayın ve ses kaydı yapıldığının iddiasıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulundu. Aileler milletvekillerin kendilerine gösterdikleri tepkiler için de suç duyurusunda bulunduklarını aktardı.

"Ziyaretçiler gelmekten korkuyor"

Terör örgütü mensupları tarafından kaçırılan polis memuru oğlu Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya, HDP il binasına takılan kameraların ses ve görüntü kaydını Kandil'e aktardığını, bu nedenle ziyaretçilerin de gelmekten korktuğunu söyledi. Kaya, "Kameralarla ilgili suç duyurusunda bulunduk, bize taş, patates ve sıcak su döken ve bir arkadaşımızın yaralandığı olaydan dolayı da suç duyurusunda bulunduk. Bu kameralar ses kaydımızı da alıyor ve Kandil'e gönderiyor. Bazı ziyaretçilerimiz geldiğinde kameraları görünce geri çekiliyor, kendilerine zarar gelmesinden korkuyorlar. Biz bu durumdan rahatsız olduk, kameraların kaldırılmasını istiyoruz. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum" dedi.

14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için İstanbul'dan gelip Diyarbakır'daki eyleme katılan baba Şevket Bingöl de, savcılığa giderek kameralar hakkında suç duyurusunda bulundu. Kameralardan rahatsız olduklarını aktaran baba Bingöl, ziyaretçilerin korktuğunu söyledi. Bingöl, "Kamera ve milletvekilleriyle ilgili bugün suç duyurusunda bulunduk. Daha önce burada kameralar yoktu, sonradan bu kameraları taktılar. Buraya gelen insanlar tedirgin oluyor, bu insanların resimleri çekilip Kandil'e mi gönderiyorlar, onu bilmiyorum ama buraya sonuçta ses kaydı koymuşlar, bu ses kayıtlarını ne yapıyorlar? Milletvekilleri buraya gelerek bize hakaret ediyorlar, küfür ediyorlardı. Biz bunlardan çocuklarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Bizde gidip suç duyurusunda bulunarak buraya gelenlerin tedirgin olduğunu ve bu kameraların kaldırılmasını istediğimizi söyledik" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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