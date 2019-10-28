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Sezgin Tanrıkulu'nun protokol merakı

İstanbul'da Taksim Meydanı'ndaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun en ön sırada bulunan protokolün yanında poz vermesi dikkatlerden kaçmadı. İstanbul protokolüne göre Tanrıkulu'nun Vali'nin arkasında durması gerekiyordu
 28 Ekim 2019 17:04
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Sezgin Tanrıkulu'nun protokol merakı

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da İstanbul Taksim'de bulunan Atatürk Anıtı önünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tören yapıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri, gaziler, çeşitli dernek temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu sırasıyla çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Sezgin Tanrıkulu protokolün yanında poz verdi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun; İstanbul Valisi, 1. Ordu Komutanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanına geçmesi ise törenin dikkat çekici anlarındandı.

İstanbul Protokol Listesi'ne göre; ilin milletvekilleri valinin arkasında 2. sırada yer alıyor. Yani Sezgin Tanrıkulu da protokol listesinde bulunuyor ancak bir sıra arkada durması gerekiyor.
Memurlar.Net
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