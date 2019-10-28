Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|28 Ekim 2019 17:10
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7650
|5,7660
|5,7160
|5,7170
|Avro
|6,3990
|6,4000
|6,3420
|6,3430
|Sterlin
|7,3670
|7,4040
|7,3260
|7,3630
|İsviçre Frangı
|5,7880
|5,8170
|5,7240
|5,7520
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7350
|5,7950
|5,7000
|5,7600
|Avro
|6,3550
|6,4250
|6,3100
|6,3800
|Sterlin
|7,3050
|7,4560
|7,2680
|7,4070
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