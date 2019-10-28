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Dere yatağına düşen öğrenci servisinin kadın sürücüsü öldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dere yatağına düşen öğrenci servisinin kadın sürücüsü hayatını kaybetti
|28 Ekim 2019 17:18
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde dere yatağına düşen öğrenci servisinin kadın sürücüsü hayatını kaybetti.
Gülser Sezer'in (47) kullandığı 48 S 1750 plakalı öğrenci servisi, Marmaris - Datça kara yolunun 4. kilometresindeki Seyirtepe mevkisinde yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine trafik, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Beton zemine düşen minibüste sıkışan Sezer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kadının cenazesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Araç vinç yardımıyla çıkarıldı.
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