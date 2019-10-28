İlkokuldaki tepki çeken görüntülere soruşturma
Çekmeköy'de ilkokulda tepki çeken görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı
|28 Ekim 2019 17:28
|Yazdır
Çekmeköy'de bir ilkokulda, öğrencilerin üzerinde dini kavramların yazılı olduğu kağıtların üzerine ayaklarıyla basmaları sosyal medyada büyük tepki çekmişti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü o görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.
Çekmeköy'de ilkokulda kaydedilen görüntülerle ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz Çekmeköy ilçesi, Çekmeköy ilkokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi esnasında çekilen ve yayın organlarında yer alan görüntülerle ilgili olarak 28.10.2019 tarihinde müdürlüğümüzce gerekli inceleme ve soruşturma işlemi başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.İlkokulda tepki çeken görüntüler
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hakkari Valiliğinden 'özel güvenlik bölgesi' açıklaması
28 Ekim 2019 16:58
|Denizden bir kamyon dolusu otomobil lastiği çıktı
28 Ekim 2019 14:46
|İşe geç gelenleri binaya almayan Başkan'dan açıklama
28 Ekim 2019 13:54
|Terörist Ferhat Abdi Şahin'in 'tutuklama' dosyası Dışişleri'nde
28 Ekim 2019 13:51
|İstanbul'da 'Cumhuriyet Bayramı' için metro seferleri uzatıldı
28 Ekim 2019 13:49
|Ankara'da trafiğe 'Cumhuriyet Bayramı' düzenlemesi
28 Ekim 2019 13:44
|Belediye başkanı, işe geç kalanları binaya almadı
28 Ekim 2019 11:58
|Vergi daireleri bugün tam gün mesai yapacak
28 Ekim 2019 09:04
|Köyde bile ruhsatsız ev olmayacak
28 Ekim 2019 07:31
|Metro İstanbul yarın bazı seferlerini uzatacak
27 Ekim 2019 20:21